У Києві горів Свято-Введенський храм

У центрі Києва, на Подолі, горів Свято-Введенський храм, що належить київській єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє ТСН.ua, вчора приблизно о 19.00 з невідомих поки що причин зайнялася прибудова до храму. Дія вогню була настільки сильною, що існувала небезпека його перекидання на висотку, яка розташована поруч із храмом.

Про постраждалих інформація наразі відсутня. На місці події знаходилися три пожежні розрахунки.

Станом на 20.00 пожежу було майже локалізовано, але прибудова до храму згоріла вщент.

Того ж дня також горіла Свято-Георгівська церква у селі Поповка Зіньківського району Полтавської області. Там пожежа виникла близько 18.30.

Як повідомили в Центрі зв`язків з громадськістю обласного Управління МВС, рятувальники та правоохоронці відразу ж виїхали на місце події, проте врятувати старовинну дерев`яну будівлю не вдалося.

За їх даними, на момент прибуття вже горіла купольна частина церкви, сама будівля була закрита, вікна - без ознак ушкодження. 140-літню будівлю церкви, що зведена з дерева, майже повністю знищено вогнем.