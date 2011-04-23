У Севастополі ВМС України і ЧФ РФ почали спільну підготовку до 9 травня

У Севастополі підрозділи Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації почали підготовку до спільного урочистого проходження в центрі міста 9 травня на День Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора на плацу навчального загону імені Фелікса Октябрського ЧФ РФ відбулося друге спільне тренування парадних розрахунків двох флотів. Тренуванням керували командувач параду з української сторони віце-адмірал Сергій ЄЛІСЕЄВ і командувач параду з російської сторони генерал-майор Олександр ОСТРІКОВ.

Як і кілька попередніх років, українські та російські військові урочисто пройдуть в єдиних лавах (так званих коробках), плечем до плеча. Всього від двох флотів у параді очікується участь близько 2 тис. осіб.

Як і минулого року, частина військовослужбовців - учасників параду буде одягнена у форму часів Другої світової війни з автоматами ППШ.

Проходження військовослужбовців традиційно відбудеться після Параду переможців - урочистого проходження ветеранів війни і Збройних Сил.

3 травня спільне тренування відбудеться на вулиці Леніна і проспекті Нахімова, а увечері 5 травня в центрі міста відбудеться генеральна репетиція урочистого проходження військ.

Командувати парадом у Севастополі 9 травня будуть командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ і командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ.