Франція може призупинити дію на своїй території Шенгенської угоди

Франція не виключає можливості призупиннення дії на її території режиму Шенгенської угоди, запровадженої в 1985 році для полегшення доступу іноземців у країни Євросоюзу.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомив Єлісейський палац.

Таке рішення влада республіки може ухвалити у зв`язку з необхідністю поставити перешкоду на шляху наростаючого потоку мігрантів, перш за все з Лівії і Тунісу.

Кілька днів тому Франція на декілька годин перервала залізничне сполучення з сусідньою Італією, з території якої до країни потрапляє більша частина мігрантів з Лівії і Тунісу. Цей крок викликав обурення як італійської влади, так і низки правозахисних організацій. Однак він був визнаний законним Європейською комісією.