Черновецький не має відношення до відставки Довгого - Кільчицька

Колишній заступник міра Києва Ірена КІЛЬЧИЦЬКА вважає, що столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не має відношення до відставки секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Сегодня».

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «досі не має ніякого відношення». «І не мав. Я вважаю, що ДОВГИЙ перехитрив сам себе, переоцінив свої сили і підставив членів команди — СУПРУНЕНКА і КОМАРНИЦЬКОГО», - сказала вона. (Зять мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО В’ячеслав СУПРУНЕНКО і голова фракції Блоку Черновецького Денис КОМАРНИЦЬКИЙ – УНІАН).

«Просто кожен карлик відчуває себе Наполеоном», - додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона переконана, що «ні КОМАРНИЦЬКИЙ, ні СУПРУНЕНКО ні в яких розбійних нападах не брали участі».

Відповідаючи на запитання про те, що буде з Блоком Черновецького в Київраді, зокрема, коментуючи припущення про його розвал на три частини, І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що не спілкується ні з ким з Блоку Черновецького. «Мене взагалі не цікавить, що відбувається з ним. Він може розпастися на три частини, а може - на 42», - додала вона.

Кажучи про затримання Д.КОМАРНИЦЬКОГО і розшуку В.СУПРУНЕНКА, І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що їх «звинувачують у розбійному нападі в 2005 році, в якому вони не брали участі». «Їх там просто не було. Це інтелігентні люди. У мене з ними особисто були великі непорозуміння, але я вас запевняю, що ці люди муху не скривдять», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня О.ДОВГИЙ написав заяву про відставку з посади секретаря Київради.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти зятя мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В.СУПРУНЕНКА і голови фракції Блоку Черновецького Д.КОМАРНИЦЬКОГО за споєння ними розбійного нападу в змові з групою осіб (ст. 187 ч. 2 Кримінального кодекси України).

Д.КОМАРНИЦЬКИЙ був затриманий 8 квітня працівниками столичного УБОЗ. 11 квітня Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт Д.КОМАРНИЦЬКОГО. 18 квітня Апеляційний суд Києва підтвердив правильність обраного йому запобіжного заходу.

Крім того, Генпрокуратура оголосила в міждержавний розшук В.СУПРУНЕНКА.