ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 квітня

10:54, 26 квітня 2011
Різне
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Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» в публікації «Кувейт дав $ 177 млн. на війну з Каддафі» пише - влада Кувейту перерахує лівійським повстанцям, борцям проти військ Муамара Каддафі, $ 177 млн.

http://delo.ua/world/kuvejt-dal-177-mln-na-vojnu-156440/

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Також «Дело» подає матеріал «Нафтові компанії б'ють рекорди прибутку», в якому пише - в 2011 році нафтові компанії можуть побити рекорди прибутку 2008 року. В першому кварталі доходи російських компаній з кожного бареля збільшилися приблизно на 30%. За підсумками року прибуток може вирости в середньому на 40%...

http://delo.ua/business/neftjannye-kompanii-bjut-rekord-156445/

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Видання «Экономические известия» в публікації «Павлюк боїться приватизації» пише - планована приватизація портового комплексу, явні посилання на яку містяться в поправках до проекту закону про морпорти, влаштовує не всіх. Керівництво Одеського порту виступило з ініціативою перетворення його з державного підприємства в муніципальне...

http://state.eizvestia.com/full/pavlyuk-boitsya-privatizacii

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«Экономические известия» в публікації «Після трьох місяців роботи Податкового кодексу депутати взялися за його вдосконалення» пишуть - введення Податкового кодексу не забезпечило сприятливих умов для розвитку підприємництва і перехід до цивілізованих стандартів оподаткування. Багато норм документа стали причиною правових колізій...

http://state.eizvestia.com/full/posle-treh-mesyacev-raboty-nalogovogo-kodeksa-deputaty-vzyalis-za-ego-usovershenstvovanie

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Газета «Сегодня» в публікації «Пральні порошки хочуть заборонити» пише - екологи називають їх отрутою, а лікарі радять після прання мити руки з милом...

http://www.segodnya.ua/news/14244898.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «В Росії не вистачає бензину» пише - як мінімум в десяти регіонах Росії є проблеми з палльним - або в заправників, або вже у простих автомобілістів. Керівник ФАС Ігор Аретмьев підозрює російських нафтовиків у картельній змові. Якщо підозри підтвердяться, компаніям загрожує покарання аж до кримінальної відповідальності...

http:// http://www.vedomosti.ru/companies/news/1261274/nehvatka_benzina_otmechena_uzhe_v_neskolkih_regionah_rossii

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Також «Ведомости» в публікації «Правила позики» пишуть - Вищий арбітражний суд РФ збирається заборонити банкам брати зайві відсотки за дострокове погашення кредиту і, можливо, визнати незаконними комісії в кредитних договорах...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259217/pravila_zajma

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Видання «Известия» в публікації «Люди саркофага» пише - Чорнобильська аварія стала найстрашнішою техногенної та екологічної катастрофою в історії цивілізації. За чверть століття після аварії багато що зроблено, щоб усунути її наслідки. Але залишаються вічні, невирішені й болючіші питання...

http://www.izvestia.ru/special/article3154550/

(УНІАН)

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