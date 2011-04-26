ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 квітня

Економічні матеріали



Українські ЗМІ



«Дело» в публікації «Кувейт дав $ 177 млн. на війну з Каддафі» пише - влада Кувейту перерахує лівійським повстанцям, борцям проти військ Муамара Каддафі, $ 177 млн.



http://delo.ua/world/kuvejt-dal-177-mln-na-vojnu-156440/



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Також «Дело» подає матеріал «Нафтові компанії б'ють рекорди прибутку», в якому пише - в 2011 році нафтові компанії можуть побити рекорди прибутку 2008 року. В першому кварталі доходи російських компаній з кожного бареля збільшилися приблизно на 30%. За підсумками року прибуток може вирости в середньому на 40%...



http://delo.ua/business/neftjannye-kompanii-bjut-rekord-156445/



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Видання «Экономические известия» в публікації «Павлюк боїться приватизації» пише - планована приватизація портового комплексу, явні посилання на яку містяться в поправках до проекту закону про морпорти, влаштовує не всіх. Керівництво Одеського порту виступило з ініціативою перетворення його з державного підприємства в муніципальне...



http://state.eizvestia.com/full/pavlyuk-boitsya-privatizacii



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«Экономические известия» в публікації «Після трьох місяців роботи Податкового кодексу депутати взялися за його вдосконалення» пишуть - введення Податкового кодексу не забезпечило сприятливих умов для розвитку підприємництва і перехід до цивілізованих стандартів оподаткування. Багато норм документа стали причиною правових колізій...



http://state.eizvestia.com/full/posle-treh-mesyacev-raboty-nalogovogo-kodeksa-deputaty-vzyalis-za-ego-usovershenstvovanie



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Газета «Сегодня» в публікації «Пральні порошки хочуть заборонити» пише - екологи називають їх отрутою, а лікарі радять після прання мити руки з милом...



http://www.segodnya.ua/news/14244898.html



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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» в публікації «В Росії не вистачає бензину» пише - як мінімум в десяти регіонах Росії є проблеми з палльним - або в заправників, або вже у простих автомобілістів. Керівник ФАС Ігор Аретмьев підозрює російських нафтовиків у картельній змові. Якщо підозри підтвердяться, компаніям загрожує покарання аж до кримінальної відповідальності...



http:// http://www.vedomosti.ru/companies/news/1261274/nehvatka_benzina_otmechena_uzhe_v_neskolkih_regionah_rossii



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Також «Ведомости» в публікації «Правила позики» пишуть - Вищий арбітражний суд РФ збирається заборонити банкам брати зайві відсотки за дострокове погашення кредиту і, можливо, визнати незаконними комісії в кредитних договорах...



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259217/pravila_zajma



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Видання «Известия» в публікації «Люди саркофага» пише - Чорнобильська аварія стала найстрашнішою техногенної та екологічної катастрофою в історії цивілізації. За чверть століття після аварії багато що зроблено, щоб усунути її наслідки. Але залишаються вічні, невирішені й болючіші питання...



http://www.izvestia.ru/special/article3154550/



(УНІАН)