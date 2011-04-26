В Україні обсяги рекламних послуг у І кв. виросли на 60% - до 1,6 млрд. грн.

Обсяги наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні в січні-березні збільшилися на 60,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 613,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в березні обсяги наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) збільшилися на 81,1% порівняно з березнем 2010 року, - до 703,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році обсяги наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні збільшилися на 26,5% порівняно з 2009 роком, - до 5 млрд. 494,4 млн. грн.