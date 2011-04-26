Головне на 26 квітня

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дозволив міністерствам та відомствам протягом місяця присвоювати військові та спеціальні звання учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент дозволив Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, МНС, Службі безпеки України, Державній пенітенціарній службі України і Державній податковій адміністрації України присвоїти військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, особам начальницького складу податкової міліції, звільненим у запас або відставку (крім звільнених за службовою невідповідністю, у зв`язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв`язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за порушення дисципліни), які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, чергові військові та спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно.

Указ набирає чинності з дня його опублікування і діє до 26 травня 2011 року.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ініціює розробку нових міжнародних норм безпеки атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у заяві для преси під час поїздки на Чорнобильську АЕС.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, техногенні катастрофи, які сталися у світі останніми роками, показали, що світ зобов`язаний зробити додаткові зусилля, щоб ядерна енергетика була по-справжньому мирною.

На думку Д.МЕДВЕДЄВА, необхідно підготувати нову нормативну базу з функціонування АЕС, яка діятиме в масштабах усієї планети.

«Сьогодні я надіслав пропозиції лідерам найбільших держав…, країн СНД, направлені на те, щоб забезпечити розвиток ядерної енергетики у світі, запобігаючи водночас глобальним катастрофічним наслідкам», - сказав Президент Росії.

«Мабуть, нам слід подумати про підготовку нових міжнародних конвенцій», - додав він.

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка нараховує 7415 одиниць, у березні ц.р. скоротилася на 5,4%, порівняно з березнем 2010 р., до 258,6 тис. тонн, а дизельного пального збільшилася на 6,6% - до 147,4 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, в обсязі реалізованого бензину 49,9% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 44,8% - А-90-93, 5,3% - А-72-80.

У березні через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого і стисненого газу для автомобілів на загальну суму 5,088 млрд. грн., з якої 3,201 млрд. грн. (62,9%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного та 1,556 млрд. грн. (30,6%) - від продажу дизельного пального, 212,9 млн. грн. (4,2%) - від продажу скрапленого газу та 118,6 млн. грн. (2,3%) - від продажу стисненого газу.

На 1 квітня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 132,3 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного пального, 6,6 тис. тонн скрапленого газу та 0,5 тис. тонн стисненого газу.

Фінанси

Для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду України повинна виконати ще чотири вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова постійного представництва України при МВФ Макс АЛЬЄР, виступаючи в ході «круглого столу», присвяченого перспективам отримання Україною коштів МВФ.

Він зазначив, що першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних в програмі співробітництва.

«По-перше, це пенсійна реформа і приведення її у відповідність до тих вимог, які були прописані в меморандумі, підписаному ще в липні та грудні», - сказав М.АЛЬЄР.

За його словами, українська сторона попросила додатковий час для проведення консультацій з даного питання.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

За словами голови постійного представництва України при МВФ, третя вимога пов`язана з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.

«Справа в тому, що ми домовлялися, що ті доходи, які не будуть отримані через введення нижчих тарифів, ніж ми очікували, будуть компенсовані іншими заходами, і це допоможе зібрати додаткові кошти. Тобто третя вимога - це саме ті заходи, які допомогли б нам покрити цю різницю... Вимогою є те, що дефіцит «Нафтогазу» буде не більше 3% ВВП », - сказав М.АЛЬЄР.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльність Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

«Така вимога пропонувалася в антикризовому законі, який був прийнятий в 2008 році і мав закінчити свою дію в кінці 2010 року. Але оскільки можна говорити про наближення завершення кризи... то ми вважаємо, що цю вимогу треба скасовувати, а не продовжувати, тому що вона обмежує незалежність НБУ », - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він зазначив, що терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати перелічені вимоги.

«Ми будемо подавати нашій Раді директорів на перегляд програму з України після того, як Україна виконає ці чотири вимоги», - підкреслив М. АЛЬЄР.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну фінансову інспекцію України.

Текст відповідного указу від 23 квітня розміщено на сайті глави держави.

Кабінету міністрів України доручено у тримісячний строк привести свої акти у відповідність із цим указом.

Дата чергового візиту місії МВФ в Україну поки що не узгоджена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Зазвичай, якщо вже узгоджені між керівництвом країни і МВФ дати і терміни візиту місії, то ви завжди одержуєте прес-реліз з мого офісу. Оскільки його поки що не було, то це означає, що дати ще не узгоджені» - сказав М.АЛЬЄР.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у березні 2011 року, порівняно з лютим, скоротилася на 6,4%, і на 1 квітня становила 1,324 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, згідно з повідомленням, з початку року заборгованість зросла на 8,7%.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 квітня зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 квітня 2011 року становила 244,584 млн. грн. (у березні скоротилася на 15,8%, з початку року зросла на 4,8%), у Харківській – 158,573 млн. грн. (у березні зросла на 3,5%, з початку року – на 24%), у Луганській – 111,325 млн. грн. (у березні скоротилася на 9,5%, з початку року зросла на 1,1%), у Києві – 139,676 млн. грн. (у березні скоротилася на 7,5%, з початку року зросла на 22,1%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України, а також у Севастополі, Києві та АР Крим.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 9 областях. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 квітня зафіксовано в Рівненській області – 2,893 млн. грн. (у березні сума заборгованості знизилася на 63,2%, з початку року – на 65,2%), а також у Чернівецькій – 3,023 млн. грн. (у березні знизилася на 9,2%, з початку року – на 4,1%) і Івано-Франківській – 7,496 млн. грн. (у березні знизилася на 3,7%, з початку року – на 6,4%).

Сільське господарство

Ціни на овочі та фрукти в Україні під час Великодніх свят встановили новий рекорд - за минулий тиждень плодоовочева продукція подорожчала на 14,8%.

За даними «АПК-Інформ: овочі та фрукти», минулого тижня було встановлено новий рекорд зростання цін на овочі та фрукти за рік.

Загалом же, плодоовочева корзина середньостатистичного українця за перші три тижні квітня подорожчала вже майже на 19%. Але, на думку аналітиків «АПК-Інформ: овочі та фрукти», вона може знизитися вже цього тижня.

Найбільший внесок у зростання вартості плодоовочевої корзини минулого тижня внесла картопля, яка зросла в ціні відразу на 22%. Тепличні овочі подорожчали ще значніше (на 27% за тиждень), але завдяки нижчій питомій вазі в споживанні впливали на ситуацію дещо менше.

Також відзначається подорожчання всього борщового набору минулого тижня – вперше за цей рік ціни зросли на всі без винятку традиційні овочі. А весь набір за тиждень подорожчав на 16,6%.

Найменше зросли ціни на фрукти, але внаслідок різкого зростання цін на яблуко та банан фруктова корзина українського споживача за тиждень додала в ціні на 3,7%.

Єдиним продуктом, який продовжував упевнено дешевшати, була суниця садова (полуниця), яка знизилася в ціні на 18% за тиждень. Проте її споживання залишалося вкрай низьким і не робило істотного впливу на загальну картину цін на плодоовочеву продукцію.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Текст відповідного указу від 23 квітня розміщено на сайті глави держави.

Документом встановлюється, що Міністерство аграрної політики та продовольства є правонаступником Міністерства аграрної політики України.

Кабінету міністрів України доручено у двомісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим указом.

Фахівці Міністерствааграрної політики та продовольства України завершили аналіз балансів зернових.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, за результатами аналізу до кінця 2010-2011 маркетингового року є залишки в розмірі 2 млн. тонн кукурудзи, що дозволить скасувати її квотування вже найближчим часом. Саме з такою пропозицією Мінагропрод звернувся до уряду України.

«Проаналізувавши баланс запасів зернових, Міністерство аграрної політики та продовольства України ухвалило колегіальне рішення рекомендувати Кабінету міністрів України скасувати квоти на експорт кукурудзи. До кінця маркетингового року маємо залишки в розмірі 2 млн. тонн кукурудзи. Квотування експорту решти зернових планується скасувати після завершення весняно-польових робіт і посівної кампанії – з 1 липня», - повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також міністр зазначив, що цього року площі під посіви кукурудзи збільшено до 3,1 млн. га, всієї зернової групи – до 15,5 млн. га.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що позиція Мінагропроду із захисту інтересів вітчизняного виробника сільгосппродукції й забезпечення продовольчої безпеки громадян України залишається незмінною й буде ключовою в спільних зусиллях аграрного міністерства, міжнародних об`єднань зернотрейдерів та їх представників.

«Між Міністерством аграрної політики та продовольства України досягнуто домовленість із Американською торговою палатою і Європейською бізнес асоціацією щодо узгоджених правил торгівлі зерновими на міжнародному ринку з урахуванням національних інтересів і потреб у забезпеченні продовольчої безпеки», - додав міністр.

(УНІАН)