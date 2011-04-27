Анонс на 27 квітня

* Відбудеться «Український облігаційний конгрес-2011», організований інформаційним агентством Cbonds. Від ФБ ПФТС, стратегічного партнера групи компаній Cbonds, у заході візьме участь член Ради директорів ФБ ПФТС Ігор Селецький, який виступить з доповіддю на тему "Інтеграція vs. Консолідація: світовий досвід та український сценарій". Учасники: голова ДКЦПФР Дмитро Тевелєв, директор Генерального економічного департаменту НБУ Ігор Шумило, головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан та аналітик ГИК Ренесанс Капітал Україна Анастасія Головач.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудуться Комітетські слухання на тему: «Стан та перспективи приватизації енергопостачальних і енергогенеруючих компаній». Організатор: Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації.

* У Міністерстві юстиції України відбудеться спільна нарада представників Державної виконавчої служби Міністерства юстиції і банку «Надра». Розглядатиметься питання повернення ВАТ КБ «Надра» вкладів фізичним та юридичним особам. Учасники: заступник міністра юстиції, директор Департаменту державної виконавчої служби Геннадій Стадник та тимчасовий адміністратор ВАТ КБ «Надра» Валентина Жуковська.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться брифінг, присвячений підсумкам діяльності щодо оскарження рішень у сфері державних закупівель. Під час заходу будуть представлені результати роботи Комітету як органу оскарження в цій сфері за період з 01.08.2010 по 01.04.2011. Зокрема, буде повідомлено про основні порушення замовників торгів, кількість розглянутих скарг і прийнятих Комітетом рішень і т.п.

* Прес-конференція голови Державної служби інтелектуальної власності Україні Миколи Паладія з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності.

* Урочисті заходи з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності. Організатор - Державна служба інтелектуальної власності України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Зокрема, будуть підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу "Винахід року - 2010" і вручені нагороди переможцям - кращим винахідникам та творчим колективам країни. Окремі нагороди отримають переможці в категорії "Кращий винахід серед молоді". Відбудеться відкриття тематичної виставки плакату учасників Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Створюй, втілюй, знаходь!"

* Прес-конференція українського виробника пристроїв для читання електронних книг ТОВ "ІТ-інфраструктура", присвячена виходу нової моделі рідера Азбука N618 ". Учасники: менеджер з продажу пристроїв для читання електронних книг регіону Україна та Росія ТОВ "ІТ-інфраструктура" Володимир Левченко; виконавчий директор ТОВ "ІТ-інфраструктура" Ігор Горайчук.

* Прес-конференція на тему: «Як протистояти корупції у сфері медичних і комунальних послуг?», під час якої Представництво Світового банку в Україну оголосить переможців журналістського конкурсу «Кращі публікації про боротьбу з корупцією в регіональних друкованих виданнях та Інтернет-пресі України». У прес-конференції та церемонії нагородження візьмуть участь: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Яна Куніцова, спеціаліст Світового банку з питань управління та протидії корупції.

* На сайті «Главред» відбудеться чат з генеральним директором Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України, доктором медичних наук, професором Володимиром Бебешко. Запитання можна поставити за адресою: http://chat.glavred.info/.

* У Києві, біля пам`ятника Т. Шевченку відбудеться акція протесту з нагоди річниці ратифікації Харківського договору про базування російських військ на території України до 2042 року. До оргкомітету з проведення акцій увійшли партії: «Батьківщина», «Громадянська позиція», Європейська партія України, «За Україну!», Конгрес українських націоналістів, Народний рух України, «Наша Україна», Партія захисників Вітчизни, «Реформи і порядок», «Свобода», Українська народна партія, Українська платформа, УРП «Собор» і «Фронт Змін».

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