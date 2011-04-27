Курс НБУ на 27.04.11

Офіційний курс НБУ на 27.04.11100 USD - 796.5400 (26 квітня - 796.5400)100 EUR - 1164.3025 (26 квітня - 1161.6739)10 RUR - 2.8554 (26 квітня - 2.8509)Облікові курси банківських металів на 27.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119879.27 (26 квітня-120038.58)961 XAG 10 Срібло-3622.66 (26 квітня-3684.79)962XPT10Платина-144094.09(26 квітня-144492.36)964XPD10Паладій-60019.29 (26 квітня-61413.23)

Офіційний курс НБУ на 27.04.11 100 USD - 796.5400 (26 квітня - 796.5400) 100 EUR - 1164.3025 (26 квітня - 1161.6739) 10 RUR - 2.8554 (26 квітня - 2.8509) Облікові курси банківських металів на 27.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-119879.27 (26 квітня-120038.58) 961 XAG 10 Срібло-3622.66 (26 квітня-3684.79) 962XPT10Платина-144094.09(26 квітня-144492.36) 964XPD10Паладій-60019.29 (26 квітня-61413.23)

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