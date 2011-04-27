ДТЕК розширює програми соціального партнерства

ПАТ «Західенерго», міста Львів, Бурштин і Добротвір приєдналися до Декларації соціального партнерства ДТЕК. Тепер її підписантами є 18 міст та 4 районних центри України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

Згідно з повідомленням, декларація є "дорожньою картою" співпраці ДТЕК і місцевих громад в рамках програм сталого розвитку територій присутності бізнесу компанії. Презентація звітів про реалізацію соціальних програм, оцінка їх ефективності, обмін досвідом відбувається в рамках Координаційного комітету, до складу якого входять представники ДПЕК, мери міст і голови районів.

«Вміння заробляти гроші - це талант. Але цей талант людина одержує не на все життя, а лише на той час, поки він використовує його на добрі справи. Мені приємно, що компанія ДТЕК розпочала свою активну роботу у Львові саме з добрих справ. Що ж до підписання Декларації, то ми вже співпрацюємо по Фестивалю освіти і науки, за проектами в галузі медицини. Я думаю, ДТЕК покаже гідний приклад усім великим українським компаніям, що талант заробляння є тоді, коли є талант соціальної відповідальності, соціального партнерства. Приклад ДТЕК має стати зразком для великих компаній, які починають свою роботу у Львові та Львівському регіоні. Участь у таких проектах дійсно піднімає компанію», - зазначив мер Львова Андрій САДОВИЙ.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.

ПАТ "Західенерго" - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Електроенергія, вироблена компанією, постачається українським споживачам та на експорт у країни Європи.