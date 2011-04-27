В Україні зменшилась підтримка громадянами євроінтеграції - опитування

В Україні станом на квітень 2011 року зменшилась підтримка громадянами європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», які представив сьогодні на прес-конференції у Києві директор цієї групи Олексій АНТИПОВИЧ.

За його словами, такі результати було отримано в ході опитування, яке проходило з 30 березня по 9 квітня в усіх областях України. Загалом було опитано 2 тис. респондентів, похибка вибірки не більше 2,2%.

Як сказав О.АНТИПОВИЧ, станом на квітень цього року кількість прихильників євроінтеграції дійшла до рівня 2009 року, тобто до 51%, в той час як у січні цього року прихильників такої ідеї налічувалось 56%.

Разом з тим соціолог зазначив, що близько 30% опитаних не підтримують приєднання України до Євросоюзу.

«Цікаво, що 37% опитаних, які підтримують утворення єдиної держави з Росією та Білоруссю, одночасно підтримують і приєднання України до ЄС», - сказав О.АНТИПОВИЧ, додавши при цьому, що чим вище рівень освіти респондентів, чим молодше вони за віком, тим більше вони підтримують приєднання України до ЄС та менше - утворення єдиної держави з РФ та надання російській мові статусу другої державної.

Також опитування показало, що понад 60% українців не підтримує вступ України до НАТО.

За словами О.АНТИПОВИЧА, рівень підтримки приєднання України до Північноатлантичного Альянсу в квітні досягнув рівня кінця 2009 року, тобто 22%.

Як зазначив соціолог, «яскраво вираженою» підтримка приєднання України до НАТО є лише на Заході країни (половина опитаних).

Також найбільша кількість прихильників ідеї приєднання до НАТО спостерігається серед осіб, що «співчувають» або є членами партій «Свобода», «Громадянська позиція» та «Фронт Змін», додав О.АНТИПОВИЧ.