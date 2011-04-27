Компанія СКМ оголошує конкурс «Карбонова дієта». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні зазначають, що наприкінці ХХ століття сумарний вплив людини на біосферу почав перевищувати її здатності до самовідтворення та регуляції. За даними ООН вплив глобальної економіки і діяльність людини майже на 30% перевищили здатність Землі надавати «екологічні послуги» (в середньому «екологічний слід» жителя Землі покриває 2,7 га, тоді як планета здатна надати кожному лише близько 2,1 га). У зв`язку з цим багато країн перейшли від декларації до законодавчого регулювання споживання ресурсів та енергозбереження.

Однак, більшість реалізованих заходів відноситься до бізнес-компаній і промислових підприємств. Саме вони виступають в якості основного або єдиного відповідального за екологічні наслідки своєї діяльності. При цьому особиста відповідальність окремо взятої людини не враховується.

Якщо ж звернутися до простої арифметики і порахувати сумарний ефект викиду CO2 від повсякденного життя сучасної людини, то може виявитися, що він не менш вражаючий, ніж наслідки промислового виробництва. Деякі факти: середньостатистична сім`я виробляє в середньому 18,67 тонн СО2 на рік. Місто з населенням в 1 мільйон осіб в день «виробляє» 25 тис. тонн СО2. Не вимкнені на ніч офісні комп`ютери 1 мільйона осіб викидають до 45 000 тонн вуглекислого газу на рік.

Мета конкурсу Метою конкурсу є сприяння розвитку всесвітнього руху щодо зниження викидів CO2 в атмосферу, залучення простих громадян до боротьби з глобальною проблемою, донесення до широких мас факту того, що внести свою лепту у вирішення цієї проблеми під силу кожному.

З точки зору СКМ, особистий досвід реальних людей і їх відповідальність найкраще дозволять усвідомити проблему економії ресурсів та підвищення ефективності їх використання. Досвід журналістів, перенесений на сторінки видань чи блогів, ще цінніший, оскільки дозволяє привернути увагу великої кількості людей до цієї проблеми і спонукати прийняти участь у її вирішенні.

Умови конкурсу

Учасник конкурсу проходить тестування на будь-якому із запропонованих калькуляторів «карбонового сліду» та фіксує свої результати.

Калькулятори:

http://ecoguru.panda.org

http://carboncalculator.direct.gov.uk/index.html

http://www.zelife.ru/ekogid/ecotest/1904-carbonfootprintcalc.html

http://www.carbonfootprint.com/integrate.html

Протягом не менше одного тижня учасник повинен реалізувати будь-які заходи, які можуть знизити його особисті показники викидів CO2, наприклад:

- відмова від користування неенергозберігаючим транспортом

- скорочення споживання електроенергії

- використання режиму «сну» замість зберігача екрана на комп`ютері

- невикористання кондиціонера в автомобілі

- економія паперу і т.п.

- купівля енергозберігаючої техніки побутової класу А і А +

Результати та особистий емоційний досвід повинні бути відображені в журналістських матеріалах і опубліковані в друкованому виданні або особистому блозі.

Скановані копії або посилання на публікації направляються до конкурсної комісії до 31 травня 2011 року.

Кращі роботи будуть опубліковані на сайті CКМ, переможцю конкурсу вручать цінний енергозберігаючий приз.

Процедура подачі заявок для участі в конкурсі: Заявка у вільній формі направляється на адресу: press@scm.com.ua

Закінчення прийому заявок 20 квітня 2011 року.