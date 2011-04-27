Євросоюз може ввести санкції проти Сірії

Брюссель . Європейський Союз може ввести санкції проти Сірії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майкл МАНН.

За його словами, вже у п`ятницю, 29 квітня, посли країн-членів Євросоюзу обговорять таку можливість під час зустрічі в Брюсселі.

«Я можу сказати вам, що на порядку денному всі варіанти», - сказав прес-секретар Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки.

Він відзначив, що сьогодні поки що немає ясності щодо можливої відповіді Євросоюзу.

Разом з тим, М.МАНН зазначив, що у разі потреби зробити певні кроки з боку ЄС вони будуть зроблені.

При цьому представник Єврокомісії засудив дії сірійської влади, що наказала відкрити вогонь проти демонстрантів.

У вівторок, 26 квітня, про необхідність санкцій проти влади Сірії вже заявили Франція і Велика Британія, а сьогодні Німеччина заявила про те, що готова підтримати санкції Євросоюзу проти Сірії.

За даними правозахисників, за останні дні в Сірії під час зіткнень було вбито більш як 130 демонстрантів. Всього ж за п`ять тижнів масових народних виступів і зіткнень з силами правопорядку маніфестантів, які виступали проти режиму Президента Башара АСАДА, загинули більш як 350 осіб.