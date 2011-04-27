Головне на 27 квітня

Фінанси

Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн. – Азаров

Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу під час своєї поїздки до Київської області.

«Минулого року 50 млрд. грн. боргів віддали. Цього року 90 млрд. віддаватимемо, наступного – 53 млрд.», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він порівняв обсяг держборгу, який Україні необхідно віддати, з бюджетом Дніпропетровської області. За словами М.АЗАРОВА, Україні в 2011 році необхідно буде розплатитися з боргами, обсяг яких дорівнює 15 бюджетам Дніпропетровської області (бюджет регіону становить 6 млрд. грн.).

Водночас М.АЗАРОВ відзначив, що Україна поступово вийде на нормальний рівень виплати заборгованості за державним боргом, який, за його оцінкою, до 2008 року становив 10-11 млрд. грн. на рік.

«Це за нашими мірками зараз копійки», – наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні цього року доведеться сплатити за зовнішніми боргами 80 млрд. грн. При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн. Він також відзначив, що наступного року Україна повинна буде сплатити 35 млрд. грн., таким чином, на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде спрямувати на потребі держави.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2011 року становив 449 млрд. 029 млн. 613,52 тис. грн., або 56 млрд. 410 млн. 755,43 тис. дол., що на 0,4% більше показника на кінець лютого 2011 року.

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ДПСУ планує запровадити єдиний стандарт податкових декларацій

Державна податкова служба сьогодні утворила робочу групу, яка займатиметься розробкою нових, спрощених та уніфікованих форм податкових декларацій. Відповідне розпорядження підписав заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, планується запровадити єдиний стандарт податкових декларацій та єдину форму обов’язкових реквізитів. На думку податківців, це значно спростить процес складання та подання звітності.

За словами О.КЛИМЕНКА, до цієї роботи будуть залучені не тільки практикуючі фахівці Служби, а й науковці з провідних вишів, що готують податківців, бухгалтерів, аудиторів та фінансистів. До складу групи також увійшли фахівці, що відповідають за сервіси електронної звітності, інформатизацію ДПС, наукові співробітники Національного університету ДПС України.

Також згодом планується громадське обговорення із залученням об’єднань платників податків та редакцій профільних видань.

«Оголошений стратегічний курс залишається незмінним – ми поступово йдемо до єдиних стандартів бухгалтерського та податкового обліків, мінімальної кількості звітів, простих та зручних для платника форм обслуговування. Але ми прагнемо уникнути поспішних необережних кроків на цьому шляху, тому не квапимося, ретельно вивчаємо кожну пропозицію із допомогою експертів, науковців та самих платників», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

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АМК розробить законопроект із запровадження в Україні електронних торгів

Антимонопольний комітет України відпрацьовує питання створення міжвідомчої робочої групи з вивчення досвіду Росії у частині функціонування системи електронних торгів і розробки законопроекту із запровадження системи електронних торгів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в АМК повідомив державний уповноважений комітету Сергій ШЕРШУН.

Як відзначив він, такі торги дозволяють максимально усунути людський чинник під час закупівель, виключають можливість змови між учасниками і тиску з боку замовника за рахунок анонімності учасників торгів, відомості про яких розкриваються лише після їх проведення.

При цьому відкритий аукціон в електронній формі дасть можливість замовникам більш ефективно використовувати бюджетні кошти при держзакупівлях і одержувати товар за найнижчою ціною. За даними С.ШЕРШУНА, економія РФ після запровадженні такої системи з 2006 до 2010 р. становила понад 1 трлн. крб. «Безумовно, Україна також одержить суттєву економію бюджетних коштів після запровадження такої системи», - відзначив С.ШЕРШУН.

За його даними, зараз триває робота щодо відповідних змін у законодавство з приводу електронних торгів. Водночас він не назвав дати можливого введення в Україні електронних торгів, посилаючись на те, що спочатку необхідно створити робочу групу з розробки відповідного законодавства.

У свою чергу, держуповноважений АМК Сергій СТЕФАНОВСЬКИЙ відзначив, що на сьогодні кількість претензій і скарг на неправильно проведені торги при держзакупівлях знизилася. Зокрема, у 2010 р., за даними Міністерства економіки, було прийнято 6 тис. скарг, розглянуто 1,5 тис. «На сьогодні з оплатою прийшло 140 скарг (у 1-му кварталі — УНІАН). Кількість скарг значно знизилася і відсіялися ті, хто робили бізнес на скаргах», - відзначив він. За його словами, це пов`язано зі змінами до законодавства, яке посилилося у зв`язку з ухваленням Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Нагадаємо, даний закон, яким на АМК покладена функція органу оскарження у сфері держзакупівель, набрав чинності 31 липня 2010 р.

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ПЕК

«Укрнафта» в І кварталі скоротила прибуток на 92%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ПАТ «Укрнафта» у січні-березні п.р. скоротила чистий прибуток на 92% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 45,939 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому в офіційному інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що у січні-березні п.р. «Укрнафта» збільшила чистий дохід на 89,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 6 млрд. 251,167 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 74,4% – до 9 млрд. 93,137 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укрнафта» збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

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НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на травень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на травень 2011 року на 0,7-3,9% порівняно зі встановленими для квітня ц.р.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора №694 від 22 квітня ц.р.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 травня зростуть на 0,7% – до 62,71 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 3,9%, до 82,37 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Таким чином, за 5 місяців ц.р. роздрібний тариф для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій зріс на 9,1% на першому класі й на 14,3% – на другому класі.

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Середній рівень розрахунків споживачів за газ становить 76% - Азаров

Середній рівень розрахунків споживачів по областях України за природний газ з початку року становить 76%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету Міністрів.

Зокрема, він повідомив, що з початку року НАК «Нафтогаз України» реалізував приблизно 20 млрд. куб. м природного газу на суму 31 млрд. грн. «а в оплату надійшло лише 24 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якнайгірший рівень оплати в Рівненській (27%) і Донецькій (43%) областях. Найбільшу заборгованість за спожитий газ мають «Київенерго» - приблизно 1,5 млрд. грн., теплопостачальні підприємства Харківської області - 842 млн. грн., Дніпропетровська область - 853 млн. грн.

«Керівників цих регіонів ми сьогодні послухаємо і запропонуємо організаційні висновки... Розмова з керівниками регіонів, де ці підприємства (з найбільшою заборгованістю за спожитий газ – УНІАН) нібито працюють, сьогодні буде такою ж. Обіцяю, що з власниками приватних компаній, які досі вважають, що у нас економіка не ринкова, ми також розберемося. Хочу сьогодні почути від вас, шановні колеги, що робиться для виправлення ситуації й розв’язання проблемних питань у вашій сфері управління з урахуванням підсумків проходження минулого опалювального сезону і забезпечення належної підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства й об`єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років», - наголосив прем`єр-міністр.

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Агро

Перша партія китайської гречки надійшла в Україну - Присяжнюк

Перша партія гречки з Китаю в обсягу 500 тонн надійшла до України через Одеський порт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Надійшло 500 тонн. Вона розвантажується», - сказав він.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що на сьогоднішній день ціна гречки на внутрішньому ринку поки що не визначена і перебуває в стані розрахунку.

Разом з цим, за словами міністра, після надходження гречки в роздрібну торгівлю буде проведено аналіз її якості і попиту покупців на цей продукт.

«Ми перевіримо її якість і як її сприйме споживач», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що український споживач все ж таки віддає перевагу вітчизняному продукту.

Довідка УНІАН. Україна і Китай 21 лютого ц.р. підписали контракт про поставки гречки в Україну. Відповідно до контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL. Раніше заявлялося, що орієнтовний термін надходження вантажу до України - 5 квітня 2011 р.

4 квітня у прес-службі Державної продовольчо-зернової корпорації України повідомили, що гречка з Китаю буде доставлена в Україну не раніше 23-24 квітня ц.р.

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Уряд скасував квоти на експорт кукурудзи – Присяжнюк

Кабінет Міністрів України скасував квоти на експорт кукурудзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні після засідання Кабміну.

«Так, скасували квоти на кукурудзу. Обмеження експорту немає», – сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що сьогодні таке рішення ухвалене і воно набуде чинності з дня підписання прем`єр-міністром.

Щодо інших зернових культур, на експорт яких введено обмеження, міністр повідомив, що рішення ухвалюватиметься після того, як буде проаналізовано стан і зимівлю озимих зернових культур і проведено сівбу ранніх ярових культур.

«Я думаю, що ми десь в числах п’ятнадцятих-двадцятих травня матимемо баланс і ухвалюватимемо рішення», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, фахівці Міністерства аграрної політики і продовольства України завершили аналіз балансів зернових і рекомендували уряду скасувати квотування експорту кукурудзи.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та суміш пшениці й жита (меслін), полби – в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

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Промисловість

Уряд дозволив передати в концесію «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит»

Кабінет Міністрів України вніс найбільші на сьогодні державні вуглевидобувні об`єднання України «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська обл.) до переліку підприємств держвласності, які можуть бути передані в концесію.

Про це йдеться у постанові уряду № 443 від 4 квітня п.р., оприлюдненій на сайті уряду.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Міністерству економічного розвитку і Міністерству фінансів при розробці умов конкурсів з передачі зазначених підприємств у концесію передбачити низку обов`язкових умов для концесіонерів.

Зокрема, обов`язковими умовами мають бути визначені збільшення обсягу видобутку вугілля і виробництва вугільної продукції, внесення інвестицій, збереження існуючих на момент укладення концесійного договору соціальних гарантій, а також зайнятості працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами.

Нагадаємо, у липні 2010 року «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК, що входить до групи СКМ Ріната АХМЕТОВА, уклали договір про співпрацю, в рамках якої донецька компанія зобов`язалася вкласти у розвиток підприємств близько 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Ровенькиантрацит» – найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене 1980 року. До складу об`єднання входять 27 підрозділів, зокрема 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ДП «Свердловантрацит» створено у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, зокрема 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і 3 збагачувальні фабрики.

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 9,59%, або на 558 тис. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

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Соцполітика

Кабмін наступного тижня планує презентувати змінену пенсійну реформу

Уряд України опрацьовує зміни пенсійної реформи з урахуванням озвучених днями пропозицій прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. на семінарі з представниками регіональних ЗМІ прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що обмірковує варіант поетапного проведення пенсійної реформи і продовження терміну підвищення пенсійного віку до 15 років. При цьому він уточнив, що на першому етапі, впродовж 2-3 років, можна дозволити людям добровільно обирати вік виходу на пенсію. Також він сказав, що підвищення пенсійного віку можна проводити впродовж не 10, а 15 років.

«Зараз ми опрацьовуємо, прораховуємо ці зміни. Я б не хотів завчасно говорити (про конкретні зміни – УНІАН), тому що у нас поки що не завершено всі ці розрахунки», – сказав він.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що, можливо, вже наступного тижня пенсійна реформа буде презентована з урахуванням змін.

Також віце-прем`єр повідомив, що Кабмін розглядає варіант дострокового виходу на пенсію після збільшення пенсійного віку.

Також, за словами С.ТІГІПКА, уряд передбачає деякі зміни, які ще не були озвучені публічно. При цьому він відзначив, що при підготовці пенсійної реформи уряд враховуватиме думку міжнародних фінансових організацій, перш за все Світового банку.

«Я провів відповідні консультації під час поїздки до Вашингтона з представниками Світового банку, МВФ. Але головні тут фахівці все ж таки Світового банку – він є основною організацією у світі, яка акумулює весь досвід пенсійних реформ по всьому світу», – сказав С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Проект Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було обнародувано на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

18 березня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді. Глава держави відзначив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз`яснювальну роботу положень закону серед громадян.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна була ухвалити закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року. Зокрема, Україна взяла зобов`язання перед МВФ поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

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Уряд має намір розробити програму соцзахисту малозабезпечених

Кабінет міністрів має намір розробити програму соціального захисту малозабезпечених громадян до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Зараз уряд розробляє п`ятирічну програму підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених громадян України. Це буде перша за роки незалежності свого роду соціальна дорожня карта на середньострокову перспективу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що розробка цієї програми дасть можливість якісно планувати бюджетні видатки і «не здійснювати обіцянок, від яких народ вже втомився».

За словами голови уряду, така програма надасть громадянам реальні орієнтири державної підтримки.

М.АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики погодити таку програму й урахувати у бюджетних процесах на 2012-2015 роки.

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Будівництво

Кабмін розширив перелік підстав для кредитних канікул покупцям житла

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (№ 584 від 29 травня 2001 року), якими розширив перелік підстав для надання можливості відстрочення сплати основної суми боргу окремим категоріям позичальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.

За словами віце-прем`єр-міністра, зміни дозволять зменшити кредитне навантаження на молоді сім`ї, які інвестували свої кошти в проблемні будівельні об`єкти.

«Змінами встановлюється, що регіональне управління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у разі народження дитини, одруження, смерті одного з членів сім`ї позичальника, а також порушення терміну прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту більш ніж на шість місяців може визначити в кредитному договорі з позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу, крім відсотків за користування кредитом, строком до одного року або до прийняття в експлуатацію такого об`єкту», – пояснив В.ТИХОНОВ.

При цьому він зазначив, що причиною внесення таких змін став аналіз об`єктів житлового призначення, що будуються в рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом. Зокрема, виявлено значну кількість не початих будівництвом об`єктів і об`єктів, обсяги виконаних робіт на яких не відповідають сумам інвестованих у будівництво коштів.

«Встановлено, що загальна кількість позичальників – молодих сімей, які одержали пільгові державні кредити та інвестували свої кошти в проблемні житлові об`єкти, становить 668 молодих сімей. Перспектива отримання житла для цих сімей на даний час є невизначеною. Матеріали щодо таких об`єктів ми передали правоохоронним органам», – сказав віце-прем`єр-міністр.

Він уточнив, що загальний обсяг коштів, перерахований позичальниками замовникам будівництва цих об`єктів за рахунок кредитних ресурсів державного і місцевих бюджетів, кредитних ресурсів на кредитування педагогічних працівників, кредитних ресурсів комерційних банків, статутного капіталу фонду, а також власних коштів позичальників, становить 164,9 млн. грн.

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Уряд має намір збільшити штрафи за порушення у сфері містобудування

Кабінет Міністрів України сьогодні схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності і вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, міністерство розробило цей законопроект на виконання Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

В.ТИХОНОВ відзначив, що законопроектом передбачається збільшити розміри штрафних санкцій за правопорушення у сфері містобудування, диференціювати розміри штрафів залежно від категорії складності об`єктів, що будуються, а також ввести персональну відповідальність окремих виконавців за правопорушення у сфері містобудування.

«Спрощення дозвільних процедур у будівництві має відбуватися одночасно з посиленням контролю з боку держави над будівництвом і підвищенням відповідальності всіх учасників процесу. Розмір штрафу чи іншого покарання за порушення законодавства, будівельних норм, стандартів і правил має відповідати шкоді, яку завдано або може бути завдано в результаті такого порушення», – пояснив віце-прем`єр-міністр.

Він також сказав, що існуючі розміри штрафних санкцій є мінімальними, не лякають учасників будівельного процесу, і вони дозволяють собі діяти за межами правового поля.

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Транспорт/Зв`язок

«Укрзалізниця» шукає генерального партнера для впровадження мобільного зв`язку 3G

«Укрзалізниця» шукає генерального партнера для впровадження мобільного зв`язку стандарту 3G на напрямках прискореного руху Львів–Здолбунів–Шепетівка–Козятин–Київ–Полтава–Харків і Полтава–Лозова–Донецьк.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зараз на цих напрямках пасажири поїздів можуть користуватися мобільним зв`язком стандарту 3G переважно в обласних центрах. Проте керівництво «Укрзалізниці» поставило завдання, щоб найближчим часом сучасні засоби зв`язку, в тому числі й високошвидкісний Інтернет, стали доступними для пасажирів на всьому шляху проходження поїздів.

Відомство має намір співпрацювати з оператором, що має ліцензію на надання такої послуги й здатним забезпечити високу якість покриття на напрямку прискореного руху до початку 2012 року. Як зазначають в «Укрзалізниці», з цією метою чотирьом операторам мобільного зв`язку України направлено запити, проте поки відповідь надав лише один із них.

"До підготовки залізничної інфраструктури до Євро-2012 ми підходимо комплексно. Хочемо, щоб пасажири мали високий рівень сервісу й постійно залишалися на зв`язку. Це впливає й на імідж країни, яка орієнтується на європейські стандарти. Впровадження сучасних високоякісних засобів зв`язку на напрямках швидкісного руху – це лише перший етап. Надалі «Укрзалізниця» зацікавлена в обладнанні ними всіх залізничних маршрутів", – зазначив гендиректор відомства Володимир КОЗАК. При цьому він підкреслив, що "Укрзалізниця" готова сприяти оператору мобільного зв`язку в забезпеченні безперебійного покриття вздовж залізниць.

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Колесніков ініціює створення залізничного кільця між Харковом, Донецьком і Дніпропетровськом

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ ініціює об`єднання трьох міст-мільйонників Східної України – Харкова, Донецька і Дніпропетровська – в єдине швидкісне залізничне кільце.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, швидкісний експрес між містами-мільйонниками візьме на себе значну частину пасажирів, які зараз віддають перевагу іншим видам транспорту. При цьому буде досягнуто істотне скорочення шляху з одного міста до іншого, а також вдасться розвантажити автомагістралі, якими зараз курсують автобуси.

«Зараз наша країна готується до Євро-2012, проте і після проведення чемпіонату інфраструктура країни має розвиватися. Залізничне кільце як в містах, так і в приміському сполученні – величезний поштовх у розв’язанні транспортних проблем», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, всі необхідні передумови для реалізації цього проекту вже створено. Згідно з повідомленням, запустити залізничне кільце можна на базі вже існуючих шляхів, треба лише розмежувати пасажирський і вантажний рух, а також здійснити електрифікацію залізничної ділянки по всій експлуатаційній довжині.

Щодо рухомого складу в повідомленні зазначається, що «Укрзалізниця» розгляне всі пропозиції світових лідерів з виробництва поїздів для швидкісного руху, зокрема компаній Hyundai, Skoda, Siemens, при цьому особлива робота проводитиметься і з вітчизняними компаніями-виробниками.

Планується, що швидкість руху пасажирських поїздів залізничним кільцем досягатиме 160-180 км/год.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Б.КОЛЕСНІКОВ представив проект наземного метро в столиці.

Київська міська електричка, повністю запустити яку планується до Євро-2012, з`єднає лівий і правий береги столиці залізничним кільцем і візьме на себе значний пасажиропотік містом, ставши фактично ще однією лінією метро.

УНІАН