Курс НБУ на 28.04.11

Офіційний курс НБУ на 28.04.11100 USD США - 796.5400 (на 27 квітня - 796.5400)100 EUR - 1168.3649 (на 27 квітня - 1164.3025)10 RUR - 2.8741 (на 27 квітня - 2.8554)Облікові курси банківських металів на 28.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120118.23 (на 27 квітня-119879.27)961XAG10Срібло-3608.33 (на 27 квітня-3622.66)962XPT10Платина-143934.78 (на 27 квітня-144094.09)964XPD10Паладій-59740.50 (на 27 квітня-60019.29)

Офіційний курс НБУ на 28.04.11 100 USD США - 796.5400 (на 27 квітня - 796.5400) 100 EUR - 1168.3649 (на 27 квітня - 1164.3025) 10 RUR - 2.8741 (на 27 квітня - 2.8554) Облікові курси банківських металів на 28.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 120118.23 (на 27 квітня - 119879.27) 961 XAG 10 Срібло - 3608.33 (на 27 квітня - 3622.66) 962 XPT 10 Платина - 143934.78 (на 27 квітня - 144094.09) 964 XPD 10 Паладій - 59740.50 (на 27 квітня - 60019.29)

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