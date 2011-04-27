Курс НБУ на 28.04.11
22:28, 27 квітня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.04.11100 USD США - 796.5400 (на 27 квітня - 796.5400)100 EUR - 1168.3649 (на 27 квітня - 1164.3025)10 RUR - 2.8741 (на 27 квітня - 2.8554)Облікові курси банківських металів на 28.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120118.23 (на 27 квітня-119879.27)961XAG10Срібло-3608.33 (на 27 квітня-3622.66)962XPT10Платина-143934.78 (на 27 квітня-144094.09)964XPD10Паладій-59740.50 (на 27 квітня-60019.29)
Офіційний курс НБУ на 28.04.11100 USD США - 796.5400 (на 27 квітня - 796.5400)
100 EUR - 1168.3649 (на 27 квітня - 1164.3025)
10 RUR - 2.8741 (на 27 квітня - 2.8554)
Облікові курси банківських металів на 28.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 120118.23 (на 27 квітня - 119879.27)
961 XAG 10 Срібло - 3608.33 (на 27 квітня - 3622.66)
962 XPT 10 Платина - 143934.78 (на 27 квітня - 144094.09)
964 XPD 10 Паладій - 59740.50 (на 27 квітня - 60019.29)
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