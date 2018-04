Анонс на 28 квітня

* Президент України Віктор Янукович з офіційним візитом перебуватиме в Республіці Азербайджан.

* Відбудеться чергове пленарне засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ. Прес-конференція голови Національної комісії регулювання електроенергетики Сергія Тітенка.

* Прес-конференція на тему: «Продовольча безпека України в 2011-2012 рр..». Питання: Заходи, що вживаються Урядом і ВРУ для стабілізації ситуації на продовольчому ринку України; Підсумки сільськогосподарського року 2010 року та плани на 2011, 2012; Можливі наслідки в обмеженні експорту та імпорту; Державна фінансова підтримка АПК в 2011-2012 рр.. та ін Запрошені: Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України; Григорій Калетник, голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ; Леонід Козаченко, президент УАК; Сергій Хорошайло, в.о. гендиректора Аграрного фонду; Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України; Роберт Броуді, гендиректор "Хліб Інвестбуд" та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація проекту" Аграрна Еліта України". Проект "Аграрна Еліта України" - це перша незалежна спроба публічно назвати 100 найуспішніших аграрних підприємств та їх керівників, які контролюють виробництво до 50% продовольства України і впливають на формування внутрішніх і зовнішніх цін на сільгосппродукцію. Буде представлена друкована версія проекту «Аграрна Еліта України» з переліком 100 найуспішніших агрокомпаній і детальним досьє на кожну з них. Організатор: аграрний журнал The Ukrainian Farmer. Учасники: головний редактор журналу The Ukrainian Farmer Павло Коротич, директор «АГП Медіа» Геннадій Воробйов, головний редактор проекту "Аграрна Еліта України" Зоряна Гошовська, редактор журналу The Ukrainian Farmer Олександр Горда, редактор журналу The Ukrainian Farmer Юрій Юркевич.

* Відбудеться засідання Ради національних асоціацій товаровиробників. Будуть обговорювати проблеми створення зони вільної торгівлі з ЄС та відносин з Митним союзом. Учасники: голова Ради, президент-голова правління асоціації «Укрлегпром» В.Ізовіт, президент Союзу хіміків О.Голубов, голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації Л.Козаченко та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Вирішення проблем місцевих громад за допомогою соціального замовлення", присвячена підсумкам і завданням впровадження соціального замовлення (СЗ) для вирішення проблем місцевих громад. Учасники: директор Одеського суспільного інституту соціальних технологій Андрій Крупник, директор програми посилення впливу громадянського суспільства МФ «Відродження» Олексій Орловський, керівник програм Українського центру перспективних досліджень Максим Лациба. Одеський суспільний інститут соціальних технологій - один з ініціаторів та організаторів розробки та впровадження механізму СЗ в Україну провів за підтримки МФ «Відродження» та партнерських громадських організацій Всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка підбила підсумки впровадження СЗ в Україну за 10 років, розглянула проект Типового положення про СЗ, Методику соціальної діагностики і пакет законодавчих пропозицій, спрямованих на подальший розвиток СЗ в Україні.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому Україна за кількістю нещасних випадків на виробництві перша в Європі, а у вугільній галузі за даним показником входить до трійки світу?». Мова піде про реальний стан справ у сфері охорони праці та про тенденції зростання професійних захворювань. Відверта розмова дасть можливість дізнатися, яким чином можна поліпшити становище і як такі питання вирішуються за участю міжнародних організацій. Учасники: Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України, Василь Костриця, національний координатор Міжнародної організації праці в Україні, Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників України.

* Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков відкриє перший Центральний координаційний центр з пошуку і рятування на морі. Обладнання, встановлене в координаційному центрі, скорочує час на організацію операцій у разі лиха та ліквідовує затримки при виконанні пошуково-рятувальних операцій в зоні відповідальності України. Крім того, робота центру дозволяє забезпечувати постійний моніторинг судів у світовому океані, а також в Чорному і Азовському морях.

* Круглий стіл на тему: «Державне регулювання АПК: що необхідно зробити для відродження галузі». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Джон Шморгун, президент агрохолдингу Harmelia; Олег Юхновський, голова комітету підприємців агропромислового комплексу ТППУ.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перше травня в Україні: проблеми трудових відносин та їх політичні наслідки», на якій будуть оприлюднені результати Моніторингу трудових конфліктів в Україні, порівняння офіційного і реального рівня безробіття, названі проблемні галузі і регіони, проаналізовано протестні настрої в суспільстві та перспективи їх впливу на політичну систему України, оголошені найкращий і найгірший роботодавці України, а також буде дано аналіз соціальних і політичних наслідків останніх соціальних ініціатив Уряду. Моніторинг трудових конфліктів є постійним проектом НФПУ, результати якого оприлюднювалися щорічно напередодні 1 травня. Учасники: Мирослав Якибчук, голова Національного форуму профспілок України, Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі України за І квартал 2011 року". Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю Міністерства екології та природних ресурсів України.

