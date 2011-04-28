ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «НБУ: Дефіцит платіжного балансу України в березні перевищив $ 0,5 млрд.» пише - в березні дефіцитні значення зафіксовані як за поточним рахунком, так і за рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій платіжного балансу...

http://delo.ua/finance/nbu-deficit-platezhnogo-balans-156624/

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Також «Діло» подає матеріал «Україна скасувала квоти на експорт кукурудзи», в якому пише - прем`єр України Микола Азаров заявив, що країна забезпечила достатні запаси і зберегла цінну стабільність на ринку зерна, тому може розглянути питання про лібералізацію експортної політики...

http://delo.ua/business/ukraina-otmenila-kvoty-na-eksp-156606/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Юлія Тимошенко пішла на позов» пише - екс-прем`єр Юлія Тимошенко подала позов до компанії RosUkrEnergo (RUE) і її співвласника Дмитра Фірташа до суду Нью-Йорка. Вона вимагає визнати факт змови між трейдером і "Нафтогазом" під час розглядів у Стокгольмському арбітражі, в результаті якого RUE були повернуті 12100 млн. кубометрів газу. Добитися відміни рішення арбітражу на цій підставі практично нереально, вважають юристи. Але лідер опозиції зможе використати судовий процес у політичних цілях, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631067

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Нацдепозитарій дав приватне слово» пише - Національний депозитарій схвалив збільшення свого капіталу в 3,4 рази - до 73 млн. грн. Однак, через відсутність у держбюджеті коштів частка держави в капіталі НДУ вже в липні скоротиться з нинішніх 86% до 25%. Серед нових акціонерів установи, яку планують зробити Центральним депозитарієм, можуть з`явитися співвласники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП). Їм дозволено увійти в капітал за умови обміну акціями. Збереження державного контролю над Нацдепозитарієм можливо в разі участі в його капіталі Нацбанку і держбанків, але НБУ вже відмовився від цього...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631061

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«Комерсант-Україна» у публікації «АМКУ купився на електроніку» пише - Антимонопольний комітет пропонує ввести систему електронних державних закупівель. Перейнявши досвід Росії, де система використовується вже п`ять років, в АМКУ сподіваються суттєво знизити в Україні рівень корупції і заощадити бюджетні кошти. Торгові біржі готові працювати за новими умовами, відзначають учасники ринку. А експерти вважають, що електронні торги не вирішать проблеми в тендерній сфері...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631063

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Видання «Экономические известия» в публікації «Стабільний «мінус» в оплаті газу» пише - хоча заборгованість споживачів за поставлений газ вже досягла 7,6 млрд. грн., Микола Азаров вважає опалювальний сезон 2010-2011 рр.. «організованим і стабільним». За прогнозами експертів, уряду доведеться компенсувати борги з держбюджету...

http://state.eizvestia.com/full/stabilnyj-minus-v-oplate-gaza

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Також «Экономические известия» в публікації «Городянам допоможуть заощадити» пишуть - цього року столичне керівництво обіцяє встановити у місті 1 тис. будинкових лічильників тепла. Список будов, які оснастять такими приладами, зараз складається чиновниками. Мешканці таких будинків, як запевняють експерти, будуть платити за обігрів в півтора-два рази менше, ніж тепер...

http://markets.eizvestia.com/full/gorozhanam-pomogut-sekonomit

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«Экономические известия» в публікації «У тандему роз`їхалися колеса» пишуть - експерти вважають, що Україні простіше домовлятися з Медведєвим, а не з Путіним...

http://state.eizvestia.com/full/u-tandema-razehalis-kolesa

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Газета «Сегодня» у публікації «У Швейцарії люди не дивляться на лічильники, а в Кувейті взагалі не платять за комуналку» подає результати власного дослідження, скільки, де і в яких країнах люди платять за комунальні послуги і який це становить відсоток від зарплати...

http://www.segodnya.ua/news/14245610.html

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Також «Сегодня» у публікації «Рейтинг найдорожчих будинків Києва» пише – незважаючи на те, що криза на ринку нерухомості триває, в столиці продаються особняки по кілька мільйонів доларів. Лідер - котедж за $ 7 млн., який знаходиться на Печерську, а замикає п`ятірку будинок за $ 4 млн. Щоправда, справедливості заради варто визнати, що подібні будинки раніше продавали за $ 9 - $ 10 мільйонів!

http://www.segodnya.ua/news/14245608.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «« Харківське кидалово »: українські верфі не дочекалися російських кораблів» пише - російські "харківські" обіцянки насправді є відверте "кидалово". Наприклад, про завантаження наших судноверфей замовленнями. Рік минув, а на вітчизняних стапелях жодного російського корабля. Більш того, від крейсера «Україна» росіяни повністю відмовилися ...

http://economics.unian.net/ukr/detail/86642

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Бернанке розповів, як фінансова система буде жити далі» пише - глава Федерального резерву на першій в історії прес-конференції, яка тривала годину і яку відвідали близько 60 журналістів, оголосив, що ФРС найближчим часом завершить свою суперечливу програму викупу урядових облігацій. ФРС більше не буде стимулювати безпосередньо зростання економіки США, а резервна ставка поки підвищуватися не буде...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1263764/bernanke_rasskazal_kak_finansovaya_sistema_budet_zhit_dalshe

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Також «Ведомости» у публікації «Пенсійне беззаконня» пишуть - Національна асоціація пенсійних фондів Росії вирішила поскаржитися президентові Дмитру Медведєву на чиновників, які саботують прийняття закону про виплати пенсійних накопичень: через прогалини в законодавстві фонди не можуть налагодити роботу з виплати коштів застрахованим. Мінздоровсоцрозвитку вважає проблему надуманою...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259362/pensionnoe_bezzakonie

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Видання «Известия» в публікації «У московських водіїв заберуть смугу» пише - до осені 2011 року в Москві буде одинадцять ділянок, обладнаних виділеною смугою для автобусів і тролейбусів. До 2013 року - ще тридцять...

http://www.izvestia.ru/moscow/article3154689/

(УНІАН)