Президент затвердив план дій щодо впровадження Програми економічних реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", та посилення координації роботи державних органів з її реалізації Президент постановив затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Глава держави докучив Кабінету міністрів України забезпечити виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки та контроль за виконанням передбачених Національним планом заходів у встановлені строки.

Кабмін має щомісяця інформувати Президента про стан виконання заходів, передбачених Національним планом.

Крім того, уряд має забезпечити проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із залученням наукових установ, експертів, широкої роз`яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

Також Президент докучив уряду запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Національного плану.

Контроль за виконанням цього указу покладено на главу Адміністрації Президента України.