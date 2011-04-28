У Баку проходить офіційна церемонія зустрічі президентів України та Азербайджану
12:30, 28 квітня 2011Різне
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У Баку проходить офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, у рамках офіційного візиту глави Української держави до Азербайджану планується зустріч двох президентів у форматі «тет-а-тет», а також переговори в розширеному складі.
Крім того, передбачається підписання двосторонніх документів, зокрема Плану заходів усестороннього співробітництва між Україною та Азербайджаном на 2011-2015 роки.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ покладе вінки до могили загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва і до меморіального комплексу на Алеї Шехідів.
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