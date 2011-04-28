Україна евакуювала з території Лівії вже 611 своїх громадянин

Україна станом на 28 квітня евакуювала з території Лівії 611 своїх громадянин.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, за його даними, 27 квітня з м. Тріполі у напрямку лівійсько-туніського кордону о 7-й ранку за місцевим часом виїхали троє громадян України. Того ж дня у прикордонному туніському містечку Бен-Гардан до цієї групи приєдналося ще 4 громадянин України, які евакуювалися з м. Налют, де тривають бойові дії.

Крім того, поінформував О.ДИКУСАРОВ, 28 квітня за сприяння закордонних дипломатичних представництв та консульських установ України було забезпечено відправлення, транзит та прибуття до Києва за маршрутом Лівія-Туніс-Стамбул-Київ 7 українців, евакуйованих з Лівії.

Також 28 квітня до міжнародного аеропорту „Бориспіль” було доставлено труну з тілом українця, який загинув 20 квітня у м. Місурата в результаті мінометного обстрілу. Труну передано родичам загиблого.

За повідомленням Посольства України в Лівії, станом на 21 квітня з Лівії планували евакуюватися 26 наших співвітчизників (з них 10 - з Налюту). В той же час 26 квітня їхня кількість скоротилася, зазначив речник МЗС.