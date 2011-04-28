Українці стали їздити за кордон частіше і витрачати на поїздки більше

Українці стали їздити за кордон частіше, а витрачати на поїздки більше. Сьогодні відпочиваючі з України можуть вирушати на відпочинок в більш ніж півсотні країн.

У Державній прикордонній службі України журналу WEEKLY.UA повідомили про те, що в 2010 році за кордон виїжджало 17,2 млн. українців. Проте ці дані відображають практично всі випадки перетину кордону нашими співгромадянами (за винятком службових поїздок). Тому, приміром, в офіційному рейтингу найбільш відвідуваною виявилася Росія. Насправді ж наші співгромадяни найчастіше відпочивають у Туреччині і Єгипті. За приблизними підрахунками, минулого року ці країни відвідали 440 тис. і 330 тис. українських туристів відповідно.

«Багато українців вже втомилися від all inclusive, коли все сплачено, але відсутній індивідуальний підхід клієнтові», — розповів журналу WEEKLY.UA директор мережі турагентств «Галопом по Европах» Тарас ДЕМУРА. Він зазначає, що зростання попиту на путівки в звичайні для наших співгромадян країни літнього відпочинку (Туреччину і Єгипет) зупинилося два роки тому. Альтернативою для багатьох стали Чорногорія, Хорватія і Греція. Одним із секретів привабливості цих країн, що дедалі зростає, виявилося спрощення правил перетину кордону. Приміром, Хорватія на якийсь час з 1 квітня по 31 жовтня візи для українців взагалі скасувала. А в Греції, що постраждала від кризи і загрузнула в боргах, кількість відмов на в`їзд різко скоротилося.

У лідери вибився й Ізраїль. «Зі скасуванням віз цей напрямок став дуже популярним. Більше того, ми чекаємо, що найближчим часом тури на Священну землю стануть ще доступнішими. Адже очікується поява чартерних рейсів на цьому напрямку», — розповідає директор туроператора «Пан Укрейн» Олена ШАПОВАЛОВА.

На пострадянському просторі всі рекорди б`є широко розрекламована в українських ЗМІ Грузія. Користується популярністю курортний Батумі, хоча поїздка туди коштує не набагато менше, ніж до Європи.

Інакше туристи дивляться і на східний напрямок. Нове дихання може одержати відпочинок в Арабських Еміратах, після того, як вартість путівок у цю країну різко впала в півтора-два рази.

Одночасно туроператори відзначають попит, що також зростає, на як і раніше недешеві подорожі до Південно-Східної Азії і Південної Америки. «Якщо раніше ми називали Таїланд і Шрі-Ланку екзотичними країнами, то тепер це просто «далекі напрямки», — підтверджує О.ШАПОВАЛОВА. — Вітчизняні туристи можуть собі таке дозволити».