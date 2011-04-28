Головне на 28 квітня

Фінанси

Сума грошових переказів в Україну у 2010 році збільшилася до 5,9 млрд. доларів - НБУ

Сума грошових переказів в Україну у 2010 році становила 5,862 млрд доларів, що на 9,2% більше, ніж за підсумками 2009 року.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Зокрема, у 2010 році грошові перекази через коррахунки банків становили 5,085 млрд дол., що на 9,2% більше, ніж у 2009 році, сума переказів неформальними каналами становила 777 млн доларів, що на 9% більше, ніж у 2009 році.

Водночас, сума грошових переказів громадян, які працюють за кордоном, минулого року становила 1,56 млрд доларів, що на 5,1% менше, ніж у 2009 році, зокрема сума неформально перерахованих коштів становила 322 млн дол., що на 10,8% менше, ніж у 2009 році.

***

Янукович відзначає рекордне зростання товарообороту між Україною і Азербайджаном

Баку. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає рекордне зростання товарообороту між Україною і Азербайджаном минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ сьогодні в Баку.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки інтенсивному розвитку двосторонніх відносин.

«Це яскравий приклад, як треба будувати відносини між двома дуже близькими країнами», - зазначив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ пов`язує зростання товарообороту з успішною роботою міжурядової комісії Україна-Азербайджан, а також її підкомісії (товарооборот минулого року зріс на 730 млн. дол., порівняно з 2009 р. і склав 1,6 млрд. дол. – УНІАН).

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому приємно бачити, що Україна стала другим торговим партнером Азербайджану після Росії.

У свою чергу І.АЛІЄВ сказав, що двостороння співпраця розвивається активно. «Ми активно рухатимемося вперед», - сказав Президент Азербайджану.

Він поклав великі сподівання на засідання Президентів, яке відбудеться сьогодні, зазначивши, що ця зустріч має визначити подальші кроки розвитку двосторонньої співпраці. «Відносини з Україною для нас важливі, ми їх дуже цінуємо і дорожимо ними», - сказав І.АЛІЄВ, додавши, що країни можуть розвивати свою співпрацю, крім усього іншого, і завдяки широкій регіональній кооперації.

***

У травні будуть презентовані зміни до податкового законодавства

У травні будуть презентовано зміни до податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Львові повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«Ми системно працюємо над податковим законодавством. Є угода з компанією «Ернст енд Янг», і вже у травні буде представлено зміни до податкового законодавства. Півроку ми маємо новий Податковий кодекс, є певні позиції, які потрібно відрегулювати. У нас ще залишилося багато податків – 23, більше сотні обов’язкових платежів, різні звітності, у нас ще дуже багато рішень, які ми залишили для ДПА, а не прописали їх в Податковому кодексі», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що спрощена система оподаткування повинна залишитися.

«Якщо ми хочемо підтримати реальний бізнес, спрощена система не повинна бути зброєю, яка працює проти бюджету», - сказав С.ТІГІПКО.

***

ПЕК

Бойко і Міллер у Москві обговорили питання газових відносин

Сьогодні в Москві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання стратегічного партнерства і взаємовигідних двосторонніх відносин у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що переговори були проведені на виконання доручень президентів України і Російської Федерації

Сторони домовилися про наступний раунд переговорів, який пройде в середині травня 2011 року після проведення додаткових консультацій на рівні робочих груп.

Нагадаємо, домовленості про створення групи, покликаної ліквідувати несправедливі щодо України умови ціноутворення на газ, закладені в угоду між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у 2009 році, були досягнуті під час переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Києві 26 квітня.

Як повідомлялося, українська сторона не раз заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення.

***

Янукович виступає за продовження нафтопроводу "Одеса–Броди" до Балтійського моря

Баку. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що будівництво нафтопроводу "Одеса–Броди" слід продовжити до Балтійського моря (до польського Гданська – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що необхідно продовжити нафтопровід до Балтійського моря.

Він повідомив, що сьогодні це питання обговорювалося в ході його зустрічі з Президентом Азербайджану.

«Ми працюватимемо над реалізацією цього проекту», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що поки не хотів би говорити про деталі.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла всередині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» довжиною 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), був введений в експлуатацію в 2001 році. Хоча спочатку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсному режимі (в напрямку терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.

ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса–Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.

***

«Газпром» влаштовує діючий газовий контракт із Україною – Купріянов

Москва. ВАТ «Газпром» влаштовує діючий газовий контракт із Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив журналістам у Москві.

«Нами створена ефективно працююча довгострокова контрактна база при поставках газу в Україну. Контракт ринковий і відповідає всім сучасним міжнародним вимогам ведення газового бізнесу», - заявив С.КУПРІЯНОВ.

За результатами сьогоднішньої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА, управління інформації «Газпрому» повідомило, що сторони обговорили питання подальшого зміцнення двостороннього партнерства для розвитку недавніх домовленостей президентів Росії та України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ухвалено рішення розглянути конкретні кроки з розширення стратегічного співробітництва після вивчення всіх аспектів на робочому рівні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня цього року під час зустрічі в Києві президенти України та Росії В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися створити робочу групу з обговорення умов поставок російського газу в Україну.

***

Дністровська ГАЕС запрацює на повну потужність не раніше 2017 року – ОДА

Дністровська гідроакумулююча електростанція (ГАЕС, Новодністровськ, Чернівецька обл.) почне працювати на повну потужність у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник управління інфраструктури та туризму Чернівецької облдержадміністрації Дмитро ПАВЕЛ.

За його словами, наразі триває активна фаза пуску першої черги – трьох гідроагрегатів. Перший гідроагрегат був запущений 22 грудня 2010 року, пройшов усі тестові показники й активно працює.

«Коли працюватимуть усе 7 гідроагрегатів, це буде найпотужніша гідроелектростанція в світі», – підкреслив Д.ПАВЕЛ.

За його даними, вже ведуться будівельні роботи зі спорудження другого гідроагрегату, запуск якого планується в 2012 році, а на 2013 рік намічено пуск третього гідроагрегату, з початком функціонування якого повноцінно запрацює перша лінія Дністровської ГАЕС.

До складу потужного енергетичного комплексу входить Дністровська гідроелектростанція ГЕС-1, друга за потужністю в гідроенергетиці України, а також ГЕС-2 на буферній дамбі й унікальна за технічними рішеннями Дністровська гідроакумулююча електростанція.

Довідка УНІАН. Дністровська гідроакумулююча електростанція потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожен) у генераторному режимі й 2947 МВт – у насосному режимі повинна забезпечити надійну роботу атомних електростанцій, дозволить довести до нормативного рівня якість виробленої електроенергії за частотою, істотно підвищити надійність енергопостачання і розширити експортні можливості енергосистеми України.

З початку будівництва станом на 1 січня 2011 року на об`єкті освоєно 3 млрд. 741 млн. грн., зокрема минулого року – 306,630 млн. грн.

***

Агро

Мінагропрод прогнозує експорт зернових цього року на рівні 19-20 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує експорт зернових цього року на рівні 19-20 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів директор Департаменту розвитку аграрних ринків Мінагропроду Анатолій РОЗГОН.

«Традиційно, це пшениця в межах 8-9 млн. тонн, кукурудза в межах 4 млн. тонн і ячмінь - 5-6 млн. тонн», - сказав А.РОЗГОН.

Водночас він відзначив, що, оскільки ще триває посівна, то остаточні цифри можуть уточнюватися.

«Експортний потенціал буде забезпечено на рівні більше, ніж минулого року», - сказав А.РОЗГОН.

За його словами, експорт урожаю минулого року, як і планувалося, становитиме 13,5 млн. тонн.

Як уточнив А.РОЗГОН, ще близько 2-х місяців експортуватиметься кукурудза. «У нас зараз залишки кукурудзи, маються на увазі ті можливості, які є для експорту, - в межах 2,5 млн. тонн», - сказав він.

У цілому міністерство прогнозує урожай зернових цього року на рівні, вищому за минулий рік. При цьому ціни на зерно не знижуватимуться.

А.РОЗГОН також уточнив, що цього року Аграрний фонд матиме досить коштів для закупівлі необхідних запасів, як зернових, так і іншої продукції.

За його словами, у травні Аграрний фонд закупить всі необхідні ресурси.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує урожай зерна поточного року на рівні 42 млн. тонн.

Як раніше заявляв А.РОЗГОН, отримання урожаю зерна в 42 млн. тонн дозволить Україні експортувати 17-18 млн. тонн.

За попередніми даними Держкомстату, в Україні господарствами усіх категорій у 2010 році одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).

***

Соцполітика

Наступного тижня відбудеться презентація пенсійної реформи – Тігіпко

Презентація Пенсійної реформи має відбутись наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні у Львові під час семінару для науковців та профспілкових організацій Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей.

«Альтернативи проведенню Пенсійної реформи в Україні немає. Презентація пенсійної реформи має відбутись наступного тижня. Це рішення, яке стоїть перед країною. Його необхідно прийняти у червні – не пізніше початку липня. У такому випадку наприкінці липня - на початку серпня можна сподіватися на позитивне рішення МВФ про фінансову підтримку. Йдеться про два транші у 1,5 млрд. доларів»,- зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що кошти МВФ підуть до валютного резерву. «Але ми їх не отримаємо, якщо не буде пенсійної реформи», - додав він.

«Відповідно до досліджень науковців, найбільша кількість бідних людей є серед пенсіонерів, особливо це стосується самотніх жінок. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України у 2010 році становив 34 млрд. грн. - це 3,4% ВВП. Цього року ми хочемо вийти на цифру у 17,7 млрд. грн. Для цього зроблено низку кроків: внески до ПФ від шахтарів та всіх підприємців, нехай і з мінімальної зарплати, введення єдиного соціального внеску, який адмініструє ПФ. Також це і Податковий кодекс, у якому прописано, що автоматично відшкодовується ПДВ тим підприємствам, які мають середню зарплату не менше за 2,5 розміри мінімальної зарплати», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що в Україні на сьогодні проживає 13 млн. 700 тис. пенсіонерів та 14 млн. 400 тис. осіб, які працюють. «Коли у тій самій Польщі це співвідношення становить 41%. Щоб змінити ситуацію, ми повинні досягнути економічного зростання, зростання банківського сектору, створити умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Одна з найважливіших задач – виведення зарплати з тіні. 130-145 млрд. грн., 25-30% зарплати в тіні»,– повідомив С.ТІГІПКО.

Він також окреслив основні положення проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Ми нічого не змінюємо для тих, хто вже перебуває на пенсії. Зміни вводитимуться поступово. Пенсійний вік збільшуватиметься протягом 10 років по 6 місяців в рік, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців до 62 років впроваджуватиметься з 2013 року по шість місяців протягом чотирьох років, також протягом 10 років заплановано збільшити вислугу років для військових на п’ять років, починаючи з 2013 року. Заплановано встановлення максимального розміру пенсії, встановлення 12 мінімальних пенсій», – додав віце-прем’єр-міністр.

Відповідно до законопроекту, коефіцієнт заміщення для держслужбовців і військових становитиме не 90%, а 80%, для мінімальної пенсії мінімальний стаж має становити не менше 15 років, а пенсію вираховуватимуть за середнім рівнем зарплати не за останній рік роботи, а за три останніх роки.

С.ТІГІПКО також пояснив, що у разі ухвалення рішення про підвищення пенсійного віку, люди зможуть виходити на пенсію раніше, але з певними фінансовими втратами.

***

Будівництво

Мінрегіонбуд має намір до червня провести інвентаризацію недобудов в Україні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з обласними держадміністраціями має намір провести по всій території України інвентаризацію незавершених об`єктів будівництва з метою вирішення питання доцільності їх добудови, а також визначення необхідних обсягів фінансування добудови тих об`єктів, за якими буде прийняте відповідне рішення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра будівництва і ЖКГ Віктора ТИХОНОВА.

За словами віце-прем`єр-міністра, інвентаризацію планується завершити в третій декаді травня. До списку недобудов, який планується передати в Кабінет міністрів, мають увійти всі незавершені об`єкти будівництва незалежно від форми власності.

«Інвентаризацію проводимо, аби побачити чітку картину по кожній недобудові: яке призначення того чи іншого об`єкта, хто замовник будівництва, ступінь його готовності, кошторисна вартість, наявність проектно-кошторисної документації, наявність дозволу на виконання будівельних робіт, висновок облдержадміністрації щодо доцільності продовження його будівництва. Тоді ми зможемо визначитися, які об`єкти в найближчі кілька років добудуємо, скільки на це потрібно коштів, і що робити з тими об`єктами, добудова яких є недоцільною», - пояснив В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня ц.р., в Україні кількість незавершених об`єктів будівництва склала 18,3 тис. об`єктів, з яких 6,5 тис. (35,4%) знаходилися в стадії будівництва, а на 11,8 тис. (64,6%) будівництво тимчасово припинене або законсервоване.

При цьому на території 21 регіону країни кількість тимчасово припинених або законсервованих об`єктів перевищувала кількість об`єктів, що будувалися.

Серед об`єктів незавершеного будівництва налічувалося 12 519 будівель і 5 742 інженерні споруди, будівництво більшості з них тимчасово припинене або законсервоване (відповідно 65,5% і 62,6% від загальної кількості).

Майже третина (4 089 об`єктів) будівель незавершеного будівництва - це житлові будівлі (загальною площею 15,8 млн. кв. м), з яких у стадії будівництва знаходилося 1 363 (площею 10 млн. кв. м), а будівництво 2 726 будівель (5,8 млн. кв. м) тимчасово припинено або законсервовано.

***

Транспорт/Зв`язок

На будівництво автодоріг у Києві, Дніпропетровську, Харкові і Донецьку виділять 2,4 млрд. грн.

На будівництво автодоріг у Києві, Дніпропетровську, Харкові і Донецьку до Євро-2012 цього року додатково виділять 2,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

«Київ одержить додатково 900 млн. грн. Дніпропетровськ, Харків і Донецьк – по 500 млн. грн.», – сказав він.

Крім того, понад 1,5 млрд. грн. буде направлено на інші комунальні дороги в українських містах. «Минулого року комунальні дороги одержали 1,5 млрд. грн., цього року вони одержать стільки ж плюс інфляція, тобто до 10% одержать додатково», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, ці гроші будуть виділені з держбюджету. Що стосується коштів від акцизу на бензин, то, зазначив віце-прем`єр, сьогодні немає ефективного обліку таких продажів.

“Не маємо чіткого контролю за пістолетом, який направляється у бак”, – сказав він, зазначивши, що до жовтня планується відпрацювати схему такого обліку і презентувати її.

***

Повітряне сполучення між Києвом і Новосибірськом відновлено після дворічної перерви

Москва. Сьогодні аеропорт Новосибірськ (Толмачово) спільно з українською авіакомпанією AeroSvit Ukrainian Airlines урочисто відкрив рейс Київ – Новосибірськ – Київ після дворічної перерви.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту Толмачово.

«О 07:15 за місцевим часом в аеропорту Новосибірськ (Толмачово) приземлився Boeing737 авіакомпанії AeroSvit Ukrainian Airlines, що слідував за маршрутом Київ – Новосибірськ. Рейс було виконано вперше після двох років після припинення в 2008 році обслуговування цього сполучення російською авіакомпанією «Дальавіа», – йдеться в повідомленні.

З відкриттям рейсу пасажирів привітав генеральний директор ВАТ «Аеропорт Толмачово» Олександр БОРОДІН.

«Історично склалося, що Україна та Росія нероздільні, й відновлення прямого авіасполучення між Києвом і Новосибірськом дозволить ще більше зблизити наші країни. Тим більше радує те, що вперше цей напрямок обслуговуватиме найбільший авіаперевізник України AeroSvit Ukrainian Airlines», – сказав він.

Завантаження рейсів у стартовий період освоєння маршруту, за оцінками авіакомпанії, становитиме 50-60%, а в літні місяці перевищить 70%, зокрема за рахунок зростання транзитних пасажирських потоків. Результати бронювання й продажу авіаквитків підтверджують значний попит на польоти до Новосибірська через Київ із регіональних центрів України й майже всіх пунктів маршрутної мережі авіакомпанії в Європі та Північній Америці. Так, 28 квітня завантаження повітряного судна становило 84%.

«Завдяки тому, що новосибірський напрямок вдало інтегрований у глобальну мережу маршрутів «АероСвіту», пасажири зможуть літати не лише до столиці України, але й в десятки інших міст Європи, Північної Америки та Близького Сходу», – повідомив виконавчий директор ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» Олег БЕРЕГОВИЙ.

Авіакомпанія AeroSvitUkrainian Airlines виконуватиме рейси Київ – Новосибірськ – Київ із квітня з поетапним підвищенням частоти польотів із 2 до 5 разів на тиждень. Збільшення числа рейсів заплановано з 31 травня: до існуючих днів польотів (четвер і неділя) у розклад будуть додані рейси у вівторок, п`ятницю та суботу.

Літнім розкладом передбачено зручний стикувальний час із рейсами в регіональні адміністративні центри України: Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Севастополь, Сімферополь і Харків.

Через аеропорт Києва «Бориспіль» Новосибірськ також буде пов`язаний із пунктами міжнародної маршрутної мережі, такими як Гамбург, Дюсельдорф, Штутгарт, Лондон, Прага, Карлові Вари, Рига, Вільнюс, Стокгольм, Копенгаген, Калінінград, Софія, Стамбул, Тбілісі, Тель-Авів, Нью-Йорк, Торонто та інші міста.

***

Промисловість

Україна і Азербайджан збільшать співробітництво у військово-технічній сфері

Баку. Україна і Азербайджан збільшать співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомив Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, передає кореспондент УНІАН.

За словами І.АЛІЄВА, співробітництво розвиватиметься у декількох напрямках, зокрема, у напрямку придбання зброї, реалізації спільних проектів із виробництва зброї, а також спільних дослідженнях у цій сфері.

Крім того, за словами І.АЛІЄВА, велика увага приділятиметься питанням співробітництва в аерокосмічній сфері. Президент Азербайджану зазначив, що в України є великий досвід у цій сфері, а в Азербайджану - велике бажання її розвивати.

«Думаю, що ці два напрямки домінуватимуть», - сказав І.АЛІЄВ і додав: «Не рахуючи співробітництва в енергетичній сфері».

***

Малозабезпеченим українцям треба готуватися до підвищення цін на секонд-хенд

Україна має намір встановити ввізну ціну на секонд-хенд. Про це оголосив заступник міністра економічного розвитку України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, пише журнал WEEKLY.UA.

За словами урядовця, заборона на імпорт секонд-хенду суперечить принципам вільної торгівлі, яку Україна має намір вести з Євросоюзом, і єдиним способом захистити українських виробників одягу від уживаного іноземного ширвжитку є введення entry price (ввізних цін), як це робиться в ЄС при імпорті фруктів.

За даними Держкомпідприємництва, щорічно в Україну ввозиться по 2 кг секонд-хенду на людину, а його середня декларована вартість становила минулого року 0,4 дол./кг. Іншими словами, собівартість ношеної кимось за кордоном майки, сорочки або кофтини дорівнює 50–80 коп. (вага 150–250 г), джинсів - 1,9 грн. (600 г), пуховика - 4,8 грн. (1,5 кг), а їх роздрібні ціни в п`ять-десять разів вищі.

«Мільярдний (у гривнях) оборот цього ринку й така висока норма прибутку, якої немає в жодного легального бізнесу в країні, - ось що насправді давно не дає спокою уряду», - пояснила WEEKLY.UA голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості Валентина ІЗОВІТ.

«У вересні минулого року Держкомпідприємництва спробував повністю заборонити ввезення секонд-хенду. Але у Верховній Раді його законопроект навіть не дійшов до голосування через побоювання народного бунту. Зараз Кабмін пішов обхідним шляхом, узявши на озброєння європейський «фруктовий» досвід, і, судячи за першою реакцією Всеукраїнської асоціації ділерів одягу секонд-хенд, вони не протестуватимуть проти ввізних цін, вважаючи це меншим злом із усіх можливих. Отже малозабезпеченим українцям треба готуватися до підвищення цін на уживаний одяг», - сказала В.ІЗОВІТ.

***

Тепла й суха погода до +25° очікується завтра в Україні

Завтра, 29 квітня, в Україні утримається тепла й сонячна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий короткочасний дощ очікується лише в Криму та Приазов`ї, а вдень і в північних областях місцями.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, в Криму та на узбережжі морів 14-19°; в гірських районах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Крім того, синоптики попереджають, що 29 квітня в Україні переважатиме висока (4 класу), а 30 квітня - 1 травня в більшості північних, центральних, західних областей та на Миколаївщині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.