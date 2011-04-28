Курс НБУ на 29.04.11

Офіційний курс НБУ на 29.04.11100 USD США - 796.5400 (на 28 квітня - 796.5400)100 EUR - 1178.4013 (на 28 квітня - 1168.3649)10 RUR - 2.8968 (на 28 квітня - 2.8741)Облікові курси банківських метал лов на 29.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121950.27 (на 28 квітня-120118.23)961XAG10Срібло-3879.15 (на 28 квітня-3608.33)962XPT10Платина-144970.28 (на 28 квітня-143934.78)964XPD10Паладій-61253.93 (на 28 квітня-59740.50)

Офіційний курс НБУ на 29.04.11 100 USD США - 796.5400 (на 28 квітня - 796.5400) 100 EUR - 1178.4013 (на 28 квітня - 1168.3649) 10 RUR - 2.8968 (на 28 квітня - 2.8741) Облікові курси банківських метал лов на 29.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121950.27 (на 28 квітня - 120118.23) 961 XAG 10 Срібло - 3879.15 (на 28 квітня - 3608.33) 962 XPT 10 Платина - 144970.28 (на 28 квітня - 143934.78) 964 XPD 10 Паладій - 61253.93 (на 28 квітня - 59740.50)

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