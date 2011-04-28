Анонс на 29 квітня

* Прес-конференція директора ТОВ "Консалтингова група "А-95" Сергія Куюна на тему:« Нестабільний ринок нафтопродуктів: чого очікувати в травні?»

* Під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова відбудеться виїзна нарада з питань будівництва об`єктів транспортної інфраструктури в м. Києві у 2011-2012 рр.. (Труханів острів, Подільський міст, на лівому березі).

* Прес-конференція голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) Василя Волги, присвячена підсумкам роботи комісії за 2010 рік.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «За що в українській в`язниці незаконно утримують ізраїльського бізнесмена, громадського діяча та інвестора?». Мова піде про громадянина Ізраїлю Ігоря Генделе, який активно сприяє розвитку гуманітарної допомоги у сфері охорони здоров`я України та залучення інвестицій в Україні для пільгового лікування онкохворих та дітей з українських малозабезпечених сімей за кордоном, організації стажування українських фахівців і студентів у провідних європейських клініках, а також популяризації україно-ізраїльських наукових досліджень та новітніх технологічних розробок. Кому заважала благодійна робота громадського діяча? Чому держава не підтримує подібні ініціативи громадян, у тому числі й іноземних, на які у неї самої не завжди вистачає коштів і можливостей? Чому недобросовісна конкуренція стає на шляху іноземних інвестицій? Буде оголошено звернення до Президента України з проханням втрутитися в ситуацію, надані офіційні документи і матеріали.

* Прес-конференція на тему: «Українське бджільництво: чи потрібна Україні Апімондія-2013?». Учасники: заступник кафедри бджільництва ім. В. Нестерводського НАУ, доктор сільськогосподарських наук Валерій Броварський і професор кафедри бджільництва ім. В.Нестерводського НАУ, доктор сільськогосподарських наук Віктор Поліщук.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю Міністерства екології та природних ресурсів України.