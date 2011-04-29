Мін’юсти України і Білорусі підписали Програму співробітництва на 2011-2012 роки

Міністерства юстиції України та Республіки Білорусь підписали Програму співробітництва на 2011-2012 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, інформацію про підписання угоди білоруською стороною отримало Міністерство юстиції України.

Угоду укладено згідно з домовленостями, досягнутими між міністрами юстиції двох країн Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та Віктором ГОЛОВАНОВИМ. Зазначена Програма, яка діятиме в рамках договору про співробітництво між мін‘юстами України та Білорусі від 1999 року, визначає конкретні кроки до 2013 року щодо обміну досвідом та інформацією у правовій сфері.

Зокрема, мін‘юсти двох країн домовилися проводити спільні заходи, пов`язані із здійсненням міжнародної діяльності: представленням інтересів держави в міжнародних органах правосуддя, виконання зобов`язань за Гаазькою конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, тощо.

Передбачається також зустрічі спеціалістів для обміну інформацією у правових галузях. Зокрема, Програма передбачає обмін досвідом у сферах судової експертизи, оформлення спадкових прав, вдосконалення нормотворчого процесу та інших напрямках роботи органів юстиції.