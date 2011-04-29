ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Головний банкір світу підштовхнув ціни на золото до нового рекорду» пише - золото досягло нового цінового максимуму - $ 1533 за тройську унцію. Причина - виступ глави Федеральної резервної системи США Бена Бернанке, який заявив, що американський Центробанк продовжить політику «дешевих грошей»...

http://delo.ua/finance/glavnyj-bankir-mira-podtolknul-156714/

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Також «Діло» подає матеріал «Генпрокуратура погрожує Тимошенко арештом», в якому пише - через затягування Юлією Тимошенко слідчих дій Генпрокуратура заявляє, що може змінити запобіжний захід: підписку про невиїзд - на більш суворий...

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-ugrozhaet-timoshe-156670/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Врятуйте наші злитки» пише - в Україні більше не буде вироблятися первинний алюміній. Російський "Русал" зупинив останню з чотирьох серій електролізного виробництва на Запорізькому алюмінієвому комбінаті (ЗАлК), який належить компанії. Підприємство продовжить випуск прокату, але вже з російської сировини, собівартість якого значно нижча в порівнянні з українським. Зупинка призведе до звільнення половини співробітників ЗАлКу, а відновлення виробництва стане можливим лише у випадку надання підприємству пільгових тарифів на електроенергію або зростання світових котирувань алюмінію не менш ніж на чверть...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631718

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Надвоє сказали» пише - в результаті реформи "Нафтогазу" з`являться відразу дві компанії, які мають право торгувати газом у країні. Як стало відомо виданню, Міненерго пропонує надати "Укргазвидобуванню" можливість самостійно продавати газ населенню, а "Газу України" - торгувати російським паливом. У результаті оперативне управління нинішніми "дочками" НАК може перейти конкуруючим бізнес- і політичним груп, а компанії стануть прямими конкурентами, очікують експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631721

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«Комерсант-Україна» у публікації «Підприємствам запропонували особливі» пише - Державна податкова служба запропонувала підприємствам дозволити їй доступ до первинної документації, щоб попереджати бізнесменів про їх ризиковані операції та сумнівних контрагентів. Натомість фіскальні органи обіцяють скоротити кількість перевірок, а також автоматичне відшкодування ПДВ. На більш тісну роботу з податківцями і вимушене узгодження фінансової політики вже погодилися 5 компаній, зокрема із сфер металургії й рітейлу. Однак, ДПС не гарантує захист отримуваної інформації, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631724

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Видання «Экономические известия» в публікації «У монополій відберуть тарифи» пише - в Україні буде створено незалежний регулятор у галузі транспорту: законопроект про створення відповідного органу президент доручив Кабміну підготувати до червня. Об`єктом регулювання комісії повинні стати перш за все тарифи транспортних монополій...

http://eizvestia.com/publications/full/u-monopolij-otberut-tarify

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Також «Экономические известия» в публікації «Влада тягнеться до їжі» пишуть - учасники продовольчого ринку розкритикували законопроект «Про основи продовольчої безпеки України». Якщо він буде прийнятий в існуючому вигляді, аграрний сектор перетвориться в колгосп, вважають вони. Водночас, Кабмін прийняв достатньо ініціатив, які сприяють виникненню дефіциту продуктів, і цю ситуацію треба виправляти...

http://markets.eizvestia.com/full/vlasti-tyanutsya-k-ede

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«Экономические известия» в публікації «Горілку схиляють до зростання» пишуть - виробники спиртного нарешті визначилися з рівнем мінімальної роздрібної ціни на горілку...

http://markets.eizvestia.com/full/vodku-sklonyayut-k-rostu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Азаров не дав Єжелю грошей на дорогий парад» пише - парад на День Незалежності проведуть за 56 мільйонів гривень, а не за 320, які просив на урочистості міністр оборони...

http://www.segodnya.ua/news/14246014.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Курс євро стрибнув через кризу в США» пише - у четвер українців, які хотіли підкупити євро, чекав неприємний сюрприз: європейська валюта подорожчала. В обмінниках ціна євро за ніч зросла з 11,5 грн. до 11,8-12,00 грн. А винен у всьому долар, що слабшає, одностайно стверджують експерти...

http://www.segodnya.ua/news/14245956.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Транш МВФ" обламає "пенсійна реформа? Або парламентські вибори?» пише - пенсійна реформа буде доопрацьовуватися, що зміщує терміни її реалізації. У зв`язку з цим МВФ відкладає виділення чергового траншу, який в принципі може зірватися. Влада повинна заявити про свої плани відкрито, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/86810

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Центральний депозитарій набуває «донецького окрасу» пише - відбулася знакова в історії створення в Україні центрального депозитарію подія - загальні збори акціонерів Національного депозитарію України, на якому було прийнято ряд важливих і безсумнівно цікавих рішень...

http://economics.unian.net/ukr/detail/86781

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Трильйон чистими» пише - в 2010 р. «Газпром» отримав астрономічну прибуток - майже 1 трлн руб. При цьому продаж газу приніс йому менше двох третин виручки - тобто газовий концерн все більше перетворюється в диверсифікований енергетичний холдинг...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259461/trillion_chistymi

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Також «Ведомости» у публікації «Яндекс»: знайшлися всі» пишуть - найбільшим власником «Яндекса» виявився не його засновник Аркадій Волож чи Ілля Сегаловіч, а фонд Baring Vostok Capital Partners, який вклав у пошуковик $ 5,28 млн. в 2000 р. Це стало відомо з проспекту до IPO компанії на американській біржі NASDAQ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259459/yandeks_nashlis_vse

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Видання «Известия» у публікації «Бензин внутрішнього згоряння» пише - уряд Росії заявив: дефіцит бензину виник через те, що паливо йшло на експорт. Тепер найбільші компанії припинили вивіз нафтопродуктів. А Володимир Путін доручив підвищити експортні мита. Але зростання цін все одно не уникнути ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3154748/

(УНІАН)