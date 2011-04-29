На Чернігівщині ліквідовано пожежу очерету площею 70 га
10:16, 29 квітня 2011Різне
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У четвер на березі Київського водосховища поблизу с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області горів очерет на площі 70 га.
Як повідомляє прес-служба МНС, о 19.05 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
До гасіння пожежі залучалося 54 особи та 10 одиниць техніки, у тому числі гелікоптер Мі-8 із водозливним пристроєм.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Чернігівській області.
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