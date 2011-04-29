Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ визнав факти застосування тортур співробітниками МВС стосовно затриманих громадян. За словами міністра, співробітники відомства намагалися таким чином підвищити відсоток розкриваністі злочинів.

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ- Украина».

За інформацією видання, у вчорашній нараді, присвяченій питанню дотримання прав людини в установах МВС, взяли участь більш як 800 керівників структурних підрозділів відомства. Провів її міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ, який після заходу заявив журналістам, що міністерство має "змінити пріоритети роботи", щоб уникнути застосування тортур стосовно затриманих.

Нагадаємо, голова Українського Гельсінкського союзу з прав людини Євген ЗАХАРОВ раніше повідомляв, що в Україні зростає кількість випадків застосування насильства в міліції. За його словами, тільки в 2011 році в установах МВС загинули 15 чоловік. "Якщо подивитися на чисельність таких випадків у минулі роки, то, за даними МВС, у 2009 році загинули 23 людини, в 2010-му – 51", – заявив Є.ЗАХАРОВ.

А.МОГИЛЬОВ визнав, що співробітники МВС застосовують тортури до затриманих, щоб підвищити відсоток розкриваністі злочинів. "Коли ставиться питання про те, що найголовніше – розкриваність, то нікого не цікавить – яким чином. Це й призводило до того, що співробітники міліції були націлені на застосування тортур, – пояснив А.МОГИЛЬОВ.– Наприклад, міліція України забезпечувала розкриваність злочинів на рівні 60-70%. А в Польщі розкриваність становить близько 40%. Але при цьому довіра до польської поліції у населення на багато разів вища, ніж до української міліції".

На нараді міністр поставив завдання керівникам структурних підрозділів МВС зробити пріоритетом в роботі міліції "не розкриваність, а дотримання прав і свобод як потерпілого, так і обвинуваченого". "У цій ситуації зникає мотивація тортур. Ми повинні забезпечити розкриття злочинів законним шляхом", – сказав А.МОГИЛЬОВ, пообіцявши, що будь-який факт порушення прав і свобод людини піддаватиметься "жорстокій перевірці", а до винних застосовуватимуться "найжорсткіші заходи".