ДОВІДКОВО: Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури м.Києва (на 01.04.2011)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури м.Києва (за станом на 01.04.2011 р.)

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро

Кошторисна вартість – 9157,009 млн. грн. Станом на 01.04.2011 профінансовано 5914,5 млн. грн. в тому числі за рахунок бюджету – 1 258,3 млн. грн., з них у 2011 році – 123,1 млн. грн. Освоєно 5 648,3 млн. грн. В тому числі у 2011 році – 288,5 млн. грн.

27.09.2010 відкрито рух залізничного транспорту, 28.10.2010 - зупинний пункт «Лівий берег», 17.12.2010 - автомобільний рух з лівого берега на правий, 31.03.2011 - автомобільний рух з правого берега на лівий з заїздом зі сторони Кончі-Заспи.

Передбачені на 2011 рік кошти держбюджету не враховують недофінансування 2008-2009 років. При загальному плановому обсязі бюджетного фінансування на цей період у 2 500 млн. гривень недофінансування фактично складає 1 363,8 млн. грн.

Метрополітен в напрямку Троєщини

В зв’язку із завершальною стадією будівництва Подільського мостового переходу, розглядається доцільність введення в дію Подільсько-Вигурівського мостового переходу в повному обсязі спільно з дільницею метрополітену.

Метро на Троєщину складається із двох дільниць: Подільсько-Вигурівської - довжиною 10,9 км, орієнтовною вартістю 5,5 млрд. грн. й нормативним терміном будівництва 5 років й Лівобережної (7,35км, 1,88 млрд. грн., 4 роки).

Проектна документація на будівництво даних дільниць вже розроблена і затверджена. Враховуючи містобудівну ситуацію та строки будівництва, необхідно вже в наступному році розпочати підготовчі роботи по спорудженню правобережної частини метрополітену.

Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену

Продовжується будівництво дільниці від станції «Васильківська» до станції «Виставковий центр». Вона по суті є продовженням лінії від станції «Героїв Дніпра» до станції «Васильківська» загальною довжиною 19,6 км, і дає можливість перетнути місто з півдня на північ менш ніж за годину. Але будівництво станції «Виставковий центр» - не єдине завдання на поточний рік. Відповідно до Доручення Президента України Віктора Януковича від 25 листопада 2010 року, ПАТ «Київметробуд» повинен продовжувати будівництво лінії до Одеської площі.

Для продовження будівництва в 2011 році передбачено фінансування у сумі 535,0 млн. грн. У т.ч. за рахунок міського бюджету – 15,0 млн. грн., державного бюджету – 500,0 млн. грн., державної позики – 20,0 млн. грн. Ці кошти дозволять вчасно завершити будівництво пускової дільниці, ввести її в експлуатацію до кінця 2011 року та розпочати підготовчі роботи по продовженню будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії від станції «Виставковий центр» до Одеської площі.

Вокзальний комплекс на станції Дарниця

На сьогодні завершується будівництво об’єктів 1-ї черги пасажирського комплексу. Виконано будівництво 2-х приміських вокзалів, з’єднаних між собою транзитним пішохідним тунелем довжиною 272 м., та 3-х високих острівних пасажирських платформ дальнього сполучення. На будівництві головного вокзалу, яке входить до 2-ї черги, на 98% виконано роботи з влаштування монолітного каркасу.

Завершення будівництва споруди головного вокзалу та оздоблення центрального пішохідного тунелю довжиною 72 м., що також входить до 2-ї черги, планується здійснити за кошти інвестора. На сьогодні Південно-Західною залізницею проводиться робота із залучення інвестиційних коштів у сумі 2 200 млн. грн. З початку будівництва виконано підготовчих, проектних та будівельних робіт на суму 535, 7 млн. грн.



