Керівництво ВР України проігнорує засідання Парламентської Асамблеї EURONEST

Брюссель. Керівництво Верховної Ради України проігнорує засновницьке засідання Парламентської Асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства» - УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать опубліковані на сайті Асамблеї списки учасників засідання, яке відбудеться в Брюсселі 3 травня.

Так, згідно зі списками учасників, у засіданні, зокрема, візьмуть участь спікер Мілі Меджлісу Азербайджану Октай АСАДОВ, спікер Національної асамблеї Вірменії Ховік АБРАХАМЯН, перший віце-спікер парламенту Грузії Михайло МАЧАВАРЯНІ, спікер парламенту Молдови і виконуючий обов`язки Президента республіки Маріан ЛУПУ.

Представників керівництва українського парламенту на засіданні не очікується, а саму делегацію України очолить голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.

Згідно з програмою, передбачається, що під час засновницького засідання буде підписано Акт про заснування Асамблеї, обрано її співголів, а також розглянуто коло питань для обговорення Асамблеєю.

EURONEST складатиметься з 50 депутатів-членів Європарламенту, а також 50 депутатів парламентів країн-членів «Східного партнерства» - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і України. Представників Білорусі поки що було вирішено не запрошувати до участі в роботі EURONEST.

У засіданні Асамблеї також візьмуть участь Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК і Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилену співпрацю з шістьма країнами – східними сусідами ЄС, включаючи Білорусь. Ця ініціатива була почата в травні 2009 року. Парламентську Асамблею EURONEST намагалися безуспішно створити впродовж останніх півтора роки, проте через ситуацію в Білорусі цього так і не вдалося зробити до нинішнього дня.