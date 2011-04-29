Головне на 29 квітня

Фінанси

Україна розраховує одержати подвійний транш кредиту Міжнародного валютного фонду за підсумками першого півріччя.

Про це в інтерв`ю газеті "Экономические известия" (№ 74 від 20 квітня) заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

Він зазначив, що якби принципові питання - пенсійна реформа і підвищення тарифів на газ - були вирішені, Україна б уже одержала кредит.

«Поки ж рішення таке: ми розраховуємо одержати подвійний транш - близько 3 мільярдів доларів - за підсумками першого півріччя. Такий термін був визначений за результатами переговорів між делегацією уряду України і представниками МВФ для вирішення ряду питань: пенсійної реформи, підвищення тарифів і зменшення сальдо з відшкодування ПДВ, квотування зернових тощо", - сказав він.

С.АРБУЗОВ підкреслив, що Нацбанк, зі свого боку, виконав більш як 100% умов, обумовлених у меморандумі з МВФ, а «в уряду залишилися питання, по суті своїй складні, але впродовж 2-3 місяців, я сподіваюся, вимоги МВФ будуть виконані».

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в березні 2011 року зріс на 193 грн. – до 2531 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Найвищий рівень середньої заробітної плати за підсумками березня зафіксовано в Києві (3894 грн.), Донецькій (2966 грн.), Дніпропетровській (2767 грн.) і Київській (2712 грн.) областях, найнижчий – у Тернопільській (1735 грн.), Чернівецькій (1823 грн.) і Херсонській (1848 грн.) областях.

З початку поточного року обсяг заборгованості банків перед НБУ за стабілізаційними кредитами скоротився на 4 млрд. грн., і на сьогодні становить близько 68 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю «Экономическим известиям» (№ 74 від 29 квітня) заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

За його словами, цього року особливої напруги з поверненням коштів НБУ не відчуває.

С.АРБУЗОВ підкреслив, що всі банки, які у поточному році повинні були здійснити розрахунки з НБУ, це зробили.

Він висловив думку, що складними з погляду обсягів погашення цих кредитів будуть наступні три роки, оскільки саме на цей період припадає найбільший обсяг повернення банками коштів регулятору. «Ті банки, які не зможуть повернути кредити, повинні будуть піти шляхом укрупнення через злиття і поглинання більшими і фінансово стабільнішими кредитними установами. Цей процес вже почався», - сказав він.

С.АРБУЗОВ зазначив, що НБУ виставляє достатньо жорсткі умови повернення грошей, оскільки це також є однією з вимог МВФ. За його словами, на жаль, багато банків, що одержували стабілізаційні кредити, не змогли правильно розрахувати швидкість повернення коштів НБУ, і тепер просять пролонгації.

«При цьому слід враховувати, що основним джерелом повернення кредитів НБУ є кошти, що надходять до банку від погашення виданих ним кредитів, а у момент початку кризи (саме тоді видавалися стабілізаційні кредити) навряд чи хтось міг точно визначити період відновлення платоспроможності позичальників. Проте у рамках діючого регулювання Нацбанк сьогодні має можливість пролонгувати видані банкам стабілізаційні кредити на термін не більш як три місяці і лише під високоліквідне забезпечення», - сказав С.АРБУЗОВ.

Національний банк України готує комплексну програму відновлення кредитування.

Про це в інтерв`ю «Экономическим известиям» (№ 74 від 29 квітня) повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

«Зараз Нацбанк готує комплексну програму відновлення кредитування. Перш за все ми зацікавлені в ухваленні закону про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг. Без цього закону банки не зможуть добитися повернення проблемних кредитів, а відповідно, й почати видачу нових позик», - сказав він.

С.АРБУЗОВ відзначив, що процесу проходження цього закону у Верховній Раді Нацбанк зараз приділяє найпильнішу увагу. «На жаль, у депутатського корпусу досі немає чіткого розуміння, що від кредитора до споживача один крок - і наше завдання законодавців у цьому переконати», - наголосив голова Нацбанку.

С.АРБУЗОВ також повідомив, що Нацбанк бере активну участь в роботі над новим законом про валютне регулювання, після ухвалення якого банки зможуть повернутися до видачі валютних позик.

Він нагадав, що наприкінці минулого року НБУ дав роз`яснення про методику списання безнадійної заборгованості за кредитами за рахунок сформованих резервів. За словами С.АРБУЗОВА, дія цього механізму закінчилася 1 квітня, і за цей час списано більш як 10 млрд. грн. кредитів.

Державна податкова служба України (ДПСУ) в першому кварталі 2011 року відшкодувала платникам податків податку на додану вартість (ПДВ) на суму майже 9 млрд. грн., що в 2,3 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПСУ, про це повідомив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

За його словами, в півтора рази зросла кількість платників, які отримали право на автоматичне відшкодування ПДВ. За результатами аналізу податкових декларацій за лютий 2011 року автоматичне відшкодування ПДВ надано 37 платникам із 19 регіонів України на загальну суму 672,8 млн. грн. У переважній більшості це представники малого і середнього бізнесу – 23 підприємства.

«Варто казати не про регіональну, а, швидше, про галузеву диференціацію платників. На сьогодні це в основному представники гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної промисловості, сільського господарства, тобто всіх провідних експортних галузей української економіки», – зазначив О.КЛИМЕНКО.

У ДПСУ прогнозують зростання кількості підприємств, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ за результатами податкової звітності за березень.

Антимонопольний комітет України (АМК) дозволив компанії Centragas Holding AG (м. Відень, Австрія) (контролюється українським бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ) придбати більш як 50% у капіталі банку «Надра».

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дане придбання забезпечує покупцю перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента.

Енергетика

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ констатує прогрес у переговорах щодо газових угод з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після наради з питань розвитку транспортних проектів у Києві.

«Є прогрес, однозначно», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ нагадав, що тільки-но прийшовши в уряд, він заявляв про необхідність перегляду даних угод. За його словами, більш того, зараз навіть опозиція вимагає цього перегляду.

«Як тільки ми почали конкретні переговори з Росією, вони (опозиція) заговорили, що договір треба розривати», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд приступив до нормальних переговорів з РФ. «Ми поклали на стіл аргументи дуже серйозні. Росія до них прислухалася. Тому перспективи перегляду – хороші. Але, природно, кожна сторона, приступаючи до такого складного процесу, хотіла б максимально добитися свого. Ось Росія хотіла максимально нічого не міняти, а ми максимально хотіли б договір повністю переглянути і закласти там нормальні - я ще раз підкреслюю, ми не вимагаємо ніяких преференцій - ми просимо загального підходу до нормального європейського ціноутворення», - сказав М.АЗАРОВ.

Через 30 днів спливає термін, протягом якого Київ і Москва мають врегулювати спірні питання з постачань російського газу в Україну, пише ZN.UA.

Відповідно до газової угоди, підписаної між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року, всі суперечки, які сторони не зможуть врегулювати шляхом переговорів протягом 30 днів з моменту їх виникнення, «будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма». Арбітражне рішення буде остаточним і обов`язковим для обох сторін.

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельне пальне – до 9,60 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 29 квітня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО закликав нафтотрейдерів з розумінням ставитися до виконання рекомендацій ЕАГ, зазначивши, що уряд виконав свою обіцянку і зменшив ставки акцизного збору на нафтопродукти.

Учасники домовилися провести наступне засідання ЕАГ у середині травня.

Національна комісія регулювання електроенергетики зберегла на травень граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання, на рівні квітня - 2 553,2 грн. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на рішення, прийняте у п`ятницю.

При розрахунку рівня граничних цін НКРЕ виходила з прогнозу вартості імпортованого природного газу в II кварталі на рівні 296 дол. за тис. куб. м. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні до долара.

Промисловість

Електролізне виробництво первинного алюмінію на ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) повністю зупинено 26 квітня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За даними прес-служби ЗАлКу, остання, четверта серія електролізного виробництва була зупинена 26 квітня ц.р., тоді як перші три серії були зупинені ще в 2009 році в зв`язку з ненаданням підприємству диференційованого тарифу на електроенергію. «Ми не просто відключили електролізне виробництво, ми його законсервували, зберігши можливість повторного пуску в разі відновлення дії для підприємства дифтарифу на електроенергію», - зазначила прес-секретар ЗАлКу Вікторія ПЕЛЕШКО.

При цьому на ЗАлКу категорично спростовують чутки про демонтаж устаткування і повну ліквідацію комбінату. «Ми продовжуємо сподіватися, що уряд знайде можливість надати підприємству економічно обгрунтований тариф на електроенергію», - сказала В. ПЕЛЕШКО.

Що стосується скорочень трудового колективу комбінату, то, за її словами, керівництво підприємства робить все можливе, щоб його працівники не залишилися сам на сам з проблемою працевлаштування. «Підприємство продовжує виробляти алюмінієвий прокат з російської сировини і, у зв`язку із зміною технології після зупинки електролізу, на виробництві прокату потрібні були додаткові працівники. Крім того, з липня на підприємстві буде відновлене виробництво кремнію, на якому також буде задіяна частина звільнених робітників. Ми також пропонуємо нашим електролізнікам працевлаштування на російських підприємствах РУСАЛу. Але природно, тільки на добровільних засадах, і частина співробітників погодилася переїхати до Росії», - повідомила В. ПЕЛЕШКО.

(УНІАН)