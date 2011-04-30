У США число жертв торнадо досягло 329 осіб

Число жертв торнадо на півдні США досягло 329 осіб, із них 238 - у штаті Алабама.

Як передає РІА «Новости», ураган, що пройшов у середу та четвер, став найбільш руйнівним для країни з 1932 року, коли від торнадо в штаті Алабама загинули 332 людини.

Число поранених під час торнадо наразі точно не встановлено - й ЗМІ, й офіційна влада говорять, що їх рахунок йде на тисячі.

В Алабамі без електропостачання як і раніше залишається від 500 тис. до мільйона жителів. На ліквідацію наслідків стихійного лиха мобілізовано весь склад екстрених служб і відомств США, в зону лиха направлені додатково дві тисячі військовослужбовців національної гвардії.