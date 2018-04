Підприємницькі майдани - розділяй і пануй...

Український Майдан 2004 року, який є унікальним явищем у світовій історії, показав, наскільки важлива роль лідера, здатного сконцентрувати готовий до активних дій народ на чітку мету, причому в мирному форматі. На сьогоднішній день масові протестні акції хоч і ставлять високу планку головного завдання, але її в чистому вигляді, як правило, не досягають. Основна причина - відсутність харизматичного рульового, а це грає тільки на руку владі. Її реакція на нинішні «майдани» більш ніж спокійна, тому що за всієї актуальності перспективи гострого варіанту розвитку подій схема «лебідь, рак і щука» зроблять свою брудну розкольницьку справу, а розрізнених легше заспокоїти порожніми зобов`язаннями. Саме ці принципи яскраво проявили себе під час так званого «податкового майдану», який зібрав у столиці кілька сотень тисяч підприємців з усієї країни наприкінці минулого року. Його «лідери» так і не змогли визначитися з єдиною кандидатурою представника інтересів бізнесу на переговорах із керівництвом країни. Як результат – суперечки і лайка замість відвойованих позицій. Один одного «лідери» охрестили «підставними». І перші, і другі кидалися по черзі то на переговори з владою, то поділитися новинами зі ЗМІ, і розібратися who is who було практично неможливо.

Підсумок плачевний - президент за підсумками підприємницького майдану дав доручення прем`єру в двомісячний термін підготувати проект закону про реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, який до досі не розроблений, незважаючи на закінчення відведених термінів, та й інтерес влади до цього питання вщух.

Слова справі - перешкода

«Податковий майдан» дав поштовх для розвитку кільком підприємницьким рухам. Зокрема, екс-голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Оксана Продан створила Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Дана організація в березні ц.р. представила свій варіант проекту закону про реформування «спрощенки».

За словами О.Продан, документ направили до Мінфіну і відомство взяло його за основу для розробки урядового законопроекту. Однак, на сьогодні так і не дійшла справа до його подачі в парламент, як виявилося - через неузгодженості окремих норм.

О.Продан відзначає, що вихід на мітинги - останній аргумент підприємців у відстоюванні своїх інтересів, оскільки такі заходи відволікають їх від роботи і в підсумку впливають на заробітки. Коли представники бізнесу мають намір скористатися даними аргументом, вона не уточнює, але мета вже визначена. «Наша мета мінімум - скасування єдиного внеску, це - звільнення від тих штрафів, які (підприємці) не змогли заплатити минулого року, це - зміна законодавства щодо «спрощенки» і, звичайно ж, спрощена система оподаткування в тій редакції, яка потрібна людям. Наша програма максимум - зміна умов ведення бізнесу, зробити їх такими, щоб вони були дійсно необхідними і давали стимул розвитку малого і середнього бізнесу», - зазначає О.Продан.

Акції протесту з гламурним забарвленням

Іншим напрямком «податкового майдану» стало створення Ради підприємців при Верховній Раді. На кінець січня ц.р. в регіонах було зареєстровано близько 200 його представників. За словами співголови ради, народного депутата Наталії Королевської, головне завдання Ради підприємців є створення комунікації з регіонами, механізму, який зможе піднімати на верх економічні проблеми, що хвилюють підприємців. На даній основі підприємці розробили і подали до парламенту проект закону про реформування спрощеної системи оподаткування та ряд інших реформаторських документів, які охрестили «народними реформами».

Н.Королевська визначила для них програми мінімум і максимум: «Ми чітко визначили цілі. Завдання мінімум - відставка уряду Миколи Азарова, максимум - проведення «Народних реформ». За її словами, основна мета Всеукраїнської громадської акції «Вперед!», покликаної підтримати реформи, - встановити жорсткий контроль суспільства над владою, забезпечити соціальний діалог влади з суспільством, дати суспільству альтернативний шлях соціального і економічного розвитку.

За словами Н.Королевської, акція пройде в 4 етапи: перший - «Весняний марш протесту» (пройде 19 травня), другий - «Літня самоорганізація» (робота в регіонах із завершення формування ініціативних груп), третій - «Осінній наступ», четвертий - «Всеукраїнський Щит Свободи».

Варто нагадати ще про одну акцію. Вона відбулася в березні ц.р. також на підтримку «народних реформ», її організатори називалися лідерами «податкового майдану». Автопробіг зі сходу і заходу України з пафосним злиттям у центрі столиці таки викликав реакцію з боку уряду. Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив своїм підлеглим розглянути вручені Кабміну документи, однак запрошення урядових чиновників на зустріч підприємцями було проігноровано...

Divide at impera

Не можна не відзначити профільний комітет Верховної Ради, що працює над окремими змінами податкового законодавства, а також Раду підприємців при Кабінеті Міністрів, яку на сьогодні очолює Леонід Козаченко. Ані голова парламентського комітетуВіталій Хомутинник, ні Л.Козаченко до акцій не закликають, з проблемами малого бізнесу борються розробкою нормативних документів та проведенням круглих столів. Реальні результати такої діяльності поки що не спостерігаються.

До речі, нещодавно В.Хомутинник звернувся до уряду з проханням не затягувати з прийняттям закону про реформування «спрощенки» з огляду на те, що з 1 квітня набирають чинності норми Податкового кодексу, що значно обмежують можливості підприємців-«спрощенців» у плані роботи з юрособами.

Між тим, пакет «народних реформ» застряг у парламенті. Зокрема, законопроект № 8276, зареєстрований 21 березня 2011 року, «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва», одним з авторів якого є Н.Королевська. Документ не був включений в порядок розгляду 20 квітня.

Водночас, проект закону про реформування «спрощенки» від «Фортеці» майже безперспективно завис у Мінфіні, на який, очевидно, не діють погрози О.Продан провести мітинги.

На ділі влада, користуючись численністю рухів «за права підприємців», прикриваючись великим фронтом робіт з розгляду їх пропозицій, тягне час. Реанімувати «спрощенку» в широкому сенсі цього слова вона не може, відмовитися відкрито від неї - значить спровокувати вибух в середовищі електорату, а попереду парламентські вибори. Між тим, віра людей в майдани гасне, та й розібратися за ким йти на сьогодні складно.

І тут варто відзначити ще одну «всенародну подію». Громадянський рух «Спільна справа» оголосив, що починає всеукраїнську мобілізацію всіх». свідомих громадян, незгодних з діями влади, з метою проведення 14 травня загальнонаціонального Дня Гніву.

Як заявив лідер руху Олександр Данилюк, «ця акція має стати сигналом того, що ні псевдореформи, ні псевдореформатори Україні більше не потрібні. З кожним днем життя українців істотно погіршується. Якщо не зупинити цей процес зараз, завтра це не буде мати змісту. Та швидкість, з якою Україна летить у прірву, не залишає часу для роздумів».

І куди піти, до кого приєднається? В принципі, стан підприємців цілком споріднюється зі словом гнів. Хоча, саме купа пропозицій його висловити і робить «майдани» звичайним явищем, якому влада вже за звичкою особливої уваги не приділяє...

Яна Біла (УНІАН)