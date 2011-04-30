Активісти «податкового Майдану» просять суд повернути їхню справу на додаткове розслідування

6 активістів «податкового Майдану», які обвинувачуються у пошкодженні гранітної плитки центральної площі столиці, просять суд повернути справу на додаткове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням вчора під час попереднього розгляду справи у Шевченківському районному суді виступив колишній комендант наметового містечка «податкового Майдану» Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО.

У своєму клопотанні він звернув увагу суду на те, що під час досудового слідства було грубо порушено численні норми Кримінально-процесуального кодексу, порушено права обвинувачених на адвоката. Крім того, органи прокуратури не реагували на скарги обвинувачених щодо протиправних дій органів дізнання та слідства, на інформацію про фальсифікацію матеріалів справи, застосування незаконних методів дізнання тощо.

Крім того, інший обвинувачений Роман ФЕДЧУК попросив суд відкласти попереднє слухання справи у зв’язку з тим, що сьогодні в судовому засіданні має бути розглянута його скарга на постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Через майже дві години після того, як суддя Євген СИДОРОВ пішов до нарадчої кімнати, присутнім в залі судового засідання секретарем судді було оголошено, що рішення за клопотаннями буде зачитано не раніше ніж о 12.50.

Після цього всіх попросили залишити залу судових засідань, оскільки в ній має відбутися інше судове слухання.

Слід також зазначити, що на початку судового засідання воно було поставлено під загрозу зриву, оскільки до судової зали не з’явився прокурор, у зв’язку з чим суддя був змушений з’ясовувати, чи буде присутній представник обвинувачення, оскільки при попередньому розгляді справи його присутність обов’язкова.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва 1 квітня передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням шести осіб у пошкодженні плитки покриття і металевого огородження Майдану Незалежності столиці і перекриття учасниками акції протесту проїжджої частини вулиць Хрещатик та Інститутська, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Її розслідувало ГУ МВС України в м. Києві.

Справу для розгляду по суті направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.