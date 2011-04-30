Землетрус магнітудою 6,1 стався поблизу узбережжя Панами
13:49, 30 квітня 2011Різне
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Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні в районі південно-західного узбережжя Панами.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр землетрусу був за 178 кілометрів на південь від міста Давід - адміністративного центру провінції Чірікі, вогнище залягало на глибині 10 кілометрів. Землетрус був зафіксований о 03.19 за місцевим часом.
Оперативної інформації з боку панамської влади про можливі руйнування й постраждалих не надходило.
Землетрус магнітудою 6 і вище вважається сильним і може призвести до руйнувань інфраструктури і людських жертв, відзначають сейсмологи.
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