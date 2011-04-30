Посилення ЄС візової політики через біженців відсуне введення безвізового режиму для України

14:25, 30 квітня 2011
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Жорсткіша візова політика Європейського Союзу у зв`язку з напливом до країн ЄС біженців з Північної Африки не дозволить Україні добитися спрощення візового режиму з Євросоюзом до кінця цього року.

Про це йдеться в статті «Європу для українців не відкриють через Африку», опублікованій в останньому числі «Дзеркала тижня».

Автор статті нагадує, що із закликом зробити жорсткішими позиції Брюсселя і країн Європи в питаннях міграції переглянути візову політику ЄС виступили лідери Італії і Франції Сільвіо БЕРЛУСКОНІ і Ніколя САРКОЗІ.

«Такий поворот подій дуже недоречний для Києва, який добивається безвізового режиму з ЄС і початку виконання відповідного плану дій. Якщо ситуація навколо африканських біженців розвиватиметься за гіршим сценарієм, то українська влада може розпрощатися з надіями на прорив в переговорах з ЄС з безвізового режиму до кінця року. Можливо, до цього часу в Європі з`являться нові, ще жорсткіші правила для в`їзду і пересування всередині Євросоюзу осіб з третіх країн, а європейські перемовники зможуть спробувати нав`язати їх українській стороні, попри всі попередні домовленості і наявність сьогодні у Києва цілком чіткого Плану дій з лібералізації візового режиму. Причому українці можуть постраждати лише тому, що вони такі ж «сусіди» ЄС, як і африканці», - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Франції Н.САРКОЗІ і прем`єр-міністр Італії С.БЕРЛУСКОНІ заявили після переговорів у Римі, що не збираються припиняти дію Шенгенського договору, незважаючи на проблеми масової міграції великої кількості біженців з Північної Африки, але при цьому вони вперше заявили про необхідність реформувати договір.

С.БЕРЛУСКОНІ повідомив, що підписав угоду з Францією про врегулювання проблеми імміграції.

Лідери Франції й Італії наголосили, що ситуація, що склалася, не повинна вплинути на основи роботи Шенгенського договору, але разом з тим визнали необхідність переглянути загальні нюанси реалізації договору.

12 березня цього року віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО не виключав, що вже цього року українцям нададуть безвізовий режим для короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу.

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