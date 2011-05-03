Керівництву ВР не слід було б ігнорувати асамблею EURONEST – депутат Європарламенту

Депутат Європарламенту, глава делегації по зв`язках з Україною Павел КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) вважає, що керівництву українського парламенту не слід було б ігнорувати установче засідання Парламентської асамблеї EURONEST (ЄС – країни - учасниці «Східного партнерства»).

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи той факт, що українську делегацію на сьогоднішньому засіданні очолює голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.

«Борис ТАРАСЮК є обличчям руху зі становлення EURONEST. Однак, на мою думку, виникатимуть питання, чому немає ані голови парламенту, ані його заступників тут протягом цього засідання», - сказав П.КОВАЛЬ.

Депутат Європарламенту відзначив, що останнім часом Україна дуже однозначно декларує шлях в Європейський Союз своєю метою.

«Вважаю, особливо у контексті закінчення переговорів щодо угоди про асоціацію, краще було б дати такий сигнал, що для всіх державних інститутів України однаково важливо йти цим шляхом. Це був би хороший сигнал для Європарламенту, який у контексті європейських інститутів почувається дуже важливим і впливовим, особливо після ухвалення Лісабонської угоди», - підкреслив П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, у Брюсселі відбудеться установче засідання Парламентської асамблеї EURONEST. У засіданні візьмуть участь Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, Верховний представник з питань спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН, керівники парламентів Азербайджану, Вірменії, Грузії і Молдови. Український парламент не буде представлено на рівні керівництва.