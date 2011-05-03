Янукович наголошує, що завжди буде відстоювати незалежність українських ЗМІ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що відстоює і завжди буде відстоювати незалежність українських ЗМІ, підтримувати вільних журналістів і робити все, щоб розслідування справи про загибель журналіста Георгія Гонгадзе було доведено до кінця, а винні були покарані.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА з нагоди Міжнародного дня свободи преси.

“Ми повинні домогтися завершення розслідування справ, пов`язаних із зникненням журналістів. Влада буде створювати умови для того, щоб журналісти почувалися вільно у нашій країні. Незалежна Україна неможлива без незалежної преси”, - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.