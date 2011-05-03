У Росії ухвалено закон про встановлення рівнів терористичної небезпеки

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про протидію тероризму», який передбачає встановлення рівнів терористичної небезпеки - підвищений («синій»), високий («жовтий») і критичний («червоний»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

У пояснювальній записці зазначається, що порядок встановлення рівнів терористичної небезпеки і зміст таких додаткових заходів визначатимуться Президентом РФ.

Зазначені додаткові заходи зачіпатимуть діяльність федеральних органів державної влади, органів державної влади суб`єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, що беруть участь в протидії тероризму.

Необхідність введення в країні рівнів терористичної небезпеки обумовлена необхідністю комплексного підходу до профілактичних заходів, що розробляються на випадок терористичної загрози. Це дозволить суб`єктам протидії тероризму своєчасно реагувати на загрози здійснення терористичних актів.

«Синій» (підвищений) рівень вводиться у разі надходження оперативної інформації про теракт, що готується, а сили і засоби приводяться у стан підвищеної готовності. «Жовтий» (високий) рівень вводиться, якщо підтвердилася інформація про теракт, що готується, але місце і час невідомі. Критичний («червоний») рівень терористичної небезпеки вводиться, якщо стали відомі місце і час теракту або він вже стався.

Закон було ухвалено Державною думою РФ 22 квітня і схвалено Радою Федерації 27 квітня.