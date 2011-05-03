Торік у світі було вбито 102 журналіста

Протягом 2010 року у світі було вбито 102 журналіста.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Міжнародний інститут преси.

"У 2010 році у світі було вбито 102 журналіста, що на вісім осіб менше, ніж у 2009 році", йдеться у доповіді Міжнародного інституту преси (International Press Institute).

За його даними, найбільш небезпечним місцем для роботи журналістів, як і раніше, залишається Азія – там було вбито 40 представників світових ЗМІ. Ще 32 кореспондента загинули у країнах Латинської Америки, 15 чоловік – в африканських країнах, вісім – на Близькому Сході та у Північній Африці.

У Європі торік загинули семеро журналистів.

Найбільш небезпечною країною для представників ЗМІ став Пакистан, де у 2010 році було вбито 16 журналістів. На другому і третьому місцях – Мексика і Гондурас.