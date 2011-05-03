Рада Безпеки ООН вітає знищення бен Ладена

Рада Безпеки ООН оприлюднила заяву, в якій привітала знищення "терориста номер один" Усами бен Ладена американським спецназом у пакистанському місті Абботтабад.

У документі, прийнятому 15 членами РБ ООН, наголошується, що колишній глава "Аль-Каїди" "більше ніколи не зможе скоювати терористичні акти".

У прийнятій заяві РБ ООН знову підтверджується, що "тероризм не може і не має асоціюватися з будь-якою релігією, національністю, цивілізацією або групою людей", передає ІТАР-ТАСС.

Водночас Рада безпеки ООН закликала всі держави "продовжувати проявляти пильність і подвоїти зусилля у боротьбі з тероризмом".

У заяві нагадується, що РБ ООН неодноразово приймала резолюції щодо Усами бен Ладена, в яких "засуджувалася мережа "Аль-Каїда" та інші пов`язані з нею терористичні угруповання за скоєні ними численні злочинні терористичні акти з метою знищення безвинних мирних громадян і їх власності".

Члени РБ визнали за необхідне нагадати світовій громадськості про "жахливі напади терористів, які сталися 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Вашингтоні і штаті Пенсільванія, а також про інші численні вилазки, скоєні цією мережею в усьому світу".

Рада безпеки закликала всі держави якнайшвидше "розпочати спільну роботу з притягнення до відповідальності виконавців, організаторів і натхненників терактів". Вона також нагадала про відповідальність тих, хто надає допомогу, підтримує або переховує екстремістів.

Разом з тим РБ ООН визнала, що "тероризм неможливо перемогти тільки за допомогою військової сили, правоохоронних заходів і розвідувальних операцій".

Це можливо лише "за послідовного і всеосяжного підходу" і "активної участі і співпраці всіх держав, відповідних міжнародних і регіональних організацій і громадянського суспільства", наголошується у заяві.

Раніше генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун заявив, що ООН "засуджує тероризм у будь-яких його формах, незалежно від того, які б цілі він не переслідував", відзначає NEWSru.

Усаму бен Ладена знищено американським спецназом у ніч на 2 травня на території житлового комплексу в Абботтабаді за 56 км на північний схід від Ісламабаду.