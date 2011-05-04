«Талібан» не бачить достатніх доказів ліквідації бен Ладена

Афганський рух «Талібан» заявив, що не бачить достатніх доказів, які б свідчили про ліквідацію лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, це перша заява талібів з моменту оголошення про знищення бен Ладена у Пакистані.

«Американці не надали жодного достатнього доказу смерті бен Ладена, а оскільки ніхто із найближчих соратників бен Ладена не підтвердив і не спростував його смерть... Ісламський емірат вважає заяви про його смерть передчасними», – йдеться у повідомленні представника «Талібан» Забіхулла МАДЖАХИДА.