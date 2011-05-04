Прикарпаття і китайська провінція Шандунь мають намір стати побратимами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан СІЮНЬ.

За його словами, «сьогодні ми домовились з губернатором Прикарпаття Михайлом ВИШИВАНЮКОМ про те, що потрібно знайти одного партнера серед китайських провінцій для широкомасштабного співробітництва».

«Івано-Франківська область виявила бажання співпрацювати із провінцією Шандунь, - зауважив посол. - Це найбільш промислова і найбільш населена провінція. У цій провінції, за останнім переписом населення, проживають 100 млн. осіб (на Прикарпатті - 1,5 млн. осіб – УНІАН)».

За словами китайського дипломата, «губернатор Прикарпаття пообіцяв сприяння китайському бізнесу, банкірам».

Він також повідомив, що перші результати співпраці мають бути уже наприкінці червня, «коли в Україну прибуде Президент КНР». «Тоді президенти двох країн мають побачити нові об’єкти не тільки красивими, але й реально корисними для країн», - сказав посол.