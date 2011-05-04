Населення Землі перевищить 10 млрд. осіб до кінця століття - прогноз ООН

Чисельність населення Землі до 2050 року, згідно з прогнозами, перевищить 9 мільярдів осіб, а до кінця століття на планеті проживатиме вже 10,1 мільярда чоловік, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ООН.

Як передає РІА “Новости”, доповідь ООН про перспективи приросту населення в світі представила директор відділу з народонаселення Ханя ЗЛОТНИК. На думку укладачів доповіді, вже цього року населення Землі перевищить 7 мільярдів чоловік, а до 2023 року складе 8 мільярдів. У 2041 році в світі проживатиме 9 мільярдів, а в 2081 році вже 10 мільярдів чоловік. Такі показники можливі при усередненому сценарії розвитку демографічних тенденцій у світі. При цьому основний приріст населення слід чекати в країнах з високою народжуваністю, до яких належать, здебільшого, країни Африки, а також деякі азіатські, латиноамериканські держави і країни Океанії.

До категорії країн з низьким рівнем народжуваності входять майже всі європейські країни. У цих країнах також спостерігається швидке старіння населення. При сценарії найбільшого можливого приросту населення в 2100 році на Землі може проживати майже 15,8 мільярдів чоловік, а якщо приріст населення зберігатиметься на мінімальному рівні, то число жителів Землі може, навпаки, навіть скоротитися до 6,2 мільярдів.