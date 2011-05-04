Курс НБУ на 04.05.11

Офіційний курс НБУ на 04.05.11100 USD США - 796,5300 (на 29 квітня - 796,5400)100 євро - 1183,6436 (на 29 квітня - 1178,4013)10 рублів - 2,8962 (на 29 квітня - 2,8968)Облікові курси банківських металів на 04.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121948,74 (на 29 квітня-121950,27)961XAG10Срібло-3879,10 (на 29 квітня-3879,15)962XPT10Платина-44968,46 (на 29 квітня-144970,28)964 XPD10Паладій-61253,16 (на 29 квітня-61253,93)

Офіційний курс НБУ на 04.05.11 100 USD США - 796,5300 (на 29 квітня - 796,5400) 100 євро - 1183,6436 (на 29 квітня - 1178,4013) 10 рублів - 2,8962 (на 29 квітня - 2,8968) Облікові курси банківських металів на 04.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121948,74 (на 29 квітня - 121950,27) 961 XAG 10 Срібло - 3879,10 (на 29 квітня - 3879,15) 962 XPT 10 Платина - 144968,46 (на 29 квітня - 144970,28) 964 XPD 10 Паладій - 61253,16 (на 29 квітня - 61253,93)

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