Анонс на 4 травня

* Прес-конференція на тему: «Погода в травні. Коли почнеться літо?». В роботі візьме участь начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

* Прес-конференція на тему: «Україна, Росія і газ: замкнуте коло», присвячена підсумкам роботи українсько-російської переговорної групи з питань оптимізації домовленостей у газовій сфері. Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко, незалежний експерт Олександр Нарбут.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки першого етапу форвардних закупівель зерна до державного інтервенційного фонду". Учасники: Роберт Бровді, гендиректор компанії "Хліб Інвестбуд", Сергій Хорошайлов, в.о. гендиректора Аграрного фонду України.

* Відбудеться презентація книги «Зоря на ім`я Полин: пам`ятаючи Чорнобиль», яка вийшла в італійському видавництві «Віелла» (Рим). Захід до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники: автори книги - письменники Ліна Костенко та Юрій Щербак, вступне слово - Оксани Пахльовської.

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