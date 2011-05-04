ЄС одержав новий статус в ООН

Брюссель. Європейський Союз зміг одержати новий статус в Організації Об`єднаних Націй, як регіональна організація.

Відповідне рішення було прийняте 3 травня Генеральною Асамблеєю ООН.

У резолюції, підтриманій 180 країнами з 192, наголошується, що Генеральна Асамблея продовжить залишатися міжурядовим органом, участь в якому дозволена лише країнам-членам.

Разом з тим, згідно з документом, ЄС одержав ряд прав, як спостерігач.

Серед таких прав – виступи на сесіях Генеральної Асамблеї, робота в її комітетах, участь у загальних дебатах, подання пропозицій або поправок, якщо вони узгоджені країнами-членами ЄС.

Представники ЄС не отримають право на голосування і на висунення кандидатів.

ЄС – перша регіональна організація, що отримала такі права в ООН.

«Резолюція дасть змогу в майбутньому представникам ЄС представляти і просувати позицію ЄС в ООН», - заявила з цього приводу Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН.

«Завдяки цій резолюції, ЄС здобув важливе визнання, як глобальний гравець в ООН», - зазначив Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ.