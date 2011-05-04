Порушено кримінальну справу проти посадових осіб Одеського торгового порту

В Одеській області чорноморським транспортним прокурором 22 квітня 2011 року порушено кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами ДП "Одеський морський торговий порт" державного майна за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, сума завданих збитків державі становить понад 2 млн. грн.

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