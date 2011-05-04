Перегляд Шенгену позначиться на візовому діалозі з ЄС?

Комісар із питань внутрішніх справ ЄС Сесілія МАЛЬМСТРЕМ вважає, що дискусії про перегляд Шенгену не вплинуть негативно на візовий діалог зі східними сусідами Євросоюзу.

Про це вона заявила сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Я думаю, не вплине. Якщо буде більше довіри до того, як країни-члени захищають свої зовнішні кордони і Шенген, думаю, це полегшить дискусії про спрощення візового режиму», - сказала комісар.

Нагадаємо, 26 квітня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ звернулися з листом до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ з пропозицією переглянути Шенгенську угоду в зв`язку з великим напливом мігрантів із Півдня.

Сьогодні, 4 травня, Європейська комісія обговорила ряд заходів, спрямованих на поліпшення управління міграцією в ЄС. Про це повідомила на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ, представляючи схвалене сьогодні Комісією комюніке для Ради ЄС і Європарламенту.

У представленому Комісією Комюніке пропонується низка ініціатив, спрямованих на завершення створення спільної системи надання притулку ЄС до 2012 року, посилення прикордонного контролю і керованості у Шенгенській зоні для розв’язання питань нерегульованої міграції, спрощення легальної направленої міграції для забезпечення потреб європейського ринку праці.

«Зрозуміло, що ЄС потребує сильної спільної політики надання притулку і міграції. Це стало ще більш очевидним в останні місяці, у світлі історичних подій, що відбуваються в Північній Африці», - сказала комісар.

С.МАЛЬМСТРЕМ відзначила, що країни ЄС, зберігаючи можливість надання притулку тим, хто цього потребує, водночас мають демонструвати велику солідарність, як з південними сусідами ЄС, так і з країнами-членами, що зазнають значний приплив мігрантів.

За словами комісара, останні події у Північній Африці і приплив мігрантів в ЄС викликали занепокоєння щодо функціонування Шенгенської системи.

«От чому Комісія вже пропонувала кращий механізм оцінки для забезпечення ефективного контролю зовнішніх кордонів. Для збереження стабільності Шенгенської зони може бути також необхідним передбачити тимчасово відновлення обмеженого внутрішнього прикордонного контролю у разі дуже виняткових обставин, таких, як важкий несподіваний тиск на частину зовнішніх кордонів», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

За словами комісара, Комюніке обговорюватиметься на екстреному засіданні Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ 12 травня, а також на засіданні Європейської Ради 24 червня.

24 травня Комісія також планує схвалити пакет пропозицій з міграційної політики.