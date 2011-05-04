Головне на 4 травня

Енергетика

Україна пропонує Росії у формулі розрахунку ціни на газ замість вартості газойля враховувати вартість вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Першому національному телеканалу.

Він підкреслив, що газойль в Україні практично не застосовується в якості палива.

«Йдеться про європейський підхід, коли вартість газу прив`язується до вартості того енергетичного ресурсу, який може газ замінити. А який ресурс може замінити газ в Україні? Наприклад, вугілля. У нас багато вугілля. Так чому ж не прив`язатися в цій формулі до вугілля?», - сказав М.АЗАРОВ у відповідь на прохання перерахувати аргументи, які висуває Україна в переговорах з Росією для зміни формули утворення ціни на газ.

Крім того, М.АЗАРОВ зауважив, що серед аргументів є також факт вищої вартості газу для України, ніж для країн Європи і те, що двосторонній договір не може діяти, якщо не влаштовує одну зі сторін.

«Найголовніше, не може існувати договір, який одну сторону влаштовує, а іншу ні. Вся практика застосування таких договорів показує, що рано чи пізно наступає момент, коли цей договір розривається. І ось він зараз настав», - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також ще раз заявив, що для України прийнятною є ціна газу приблизно в 200 дол. за тисячу куб. м з урахуванням знижки, одержаної за Харківськими угодами.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ не прогнозує ціну на бензин на період до кінця літа 2011 року.

Про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ні, на превеликий жаль зробити такий прогноз надзвичайно важко внаслідок того, що поки не припинилося такий ось, як фахівці кажуть, невизначене зростання ціни на нафту на основних ринках. Ми чекаємо, ми переконані, що зараз повинна настати стабілізація. Але, щоб сказати нашим людям, що бензин коштуватиме стільки – для цього треба бути упевненим, що на світовому ринку ціна на нафту коштуватиме стільки-то», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна споживає приблизно 20 млн. тонн нафти в рік, тоді як власне виробництво складає тільки 2 млн. тонн.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд працює над тим, щоб зробити компенсацію для певної категорії громадян за рахунок нафти власного виробництва.

Ціна імпортного природного газу для України в другому кварталі 2011 року становить 295,6 долара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«У квітні ціна на газ на кордоні становила 295,6 долара за тисячу кубометрів», - сказала журналістам керівник прес-служби Мінекономрозвитку Інга ІОАННО.

Зниження ціни на газ приведе до стабілізації або зниження тарифів на електроенергію і ЖКП – Азаров

Домовленість з Росією про зниження закупівельної ціни на газ приведе, залежно від рівня зниження, до стабілізації або навіть зниження тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги для населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Першому Національному телеканалу, показаному 3 травня.

«Є можливість стабілізувати ціни на газ, а це означає стабілізувати ціни і на тарифи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не виключив, що якщо шляхом домовленостей вдасться досягти максимального результату, то тарифи можуть бути зменшені.

«Ми рахуватимемо все. Я ж не знаю, про яку ціну ми домовимося щодо постачання газу. Якщо ми домовимося про ту ціну, яка дасть змогу зменшити тарифи, зокрема на електроенергію, приміром, на житлово-комунальні послуги, – звичайно ми підемо (на зниження – УНІАН). Ми не збираємося зайві гроші з людей брати», - заявив М.АЗАРОВ.

Перехід на рублі при проведенні Україною оплати за газ, що купується в Росії, залежить від умов, які запропонує Російська Федерація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на прес-конференції.

«Це залежить від того, наскільки будуть запропоновані вигідні умови для нас», – сказав він.

При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що на сьогодні Україна вже може частково проводити розрахунки в російських рублях.

«В якійсь частині ми сьогодні могли б перейти на розрахунки рублями», – зазначив він.

В.КОПИЛОВ також вважає, що, виходячи з негативного для України сальдо торгового балансу з Росією, для збільшення рублевої маси для розрахунку за газ російська сторона могла б ввести деякі преференції для українських експортерів.

«Тут, мабуть, мабуть це має бути зв`язано з якимись преференціями наших експортерів у Російську Федерацію, щоб мати необхідну кількість рублів для розрахунку за газ», – сказав В.КОПИЛОВ.

Фінанси

Державний бюджет України у січні-березні п.р. зведено з дефіцитом 799,9 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Дефіцит загального фонду Держбюджету становив 2,051 млрд. грн.

Доходи Держбюджету у січні-березні п.р. становили 66,419 млрд. грн. Зокрема, надходження до загального фонду становили 56,671 млрд. грн., що становить 101% плану на січень-березень 2011 року.

Податкові надходження до Держбюджету України становили 57,269 млрд. грн., неподаткові надходження – 8,385 млрд. грн.

Витрати Держбюджету за січень-березень 2011 року становили 66,683 млн. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 58,838 млн. грн.

За інформацією Мінфіну, із загального фонду за зазначений період було надано трансфер Пенсійному фонду України у розмірі 13,7 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до Держбюджету надійшло 492,9 млн. грн., зокрема до загального фонду - 117,2 млн. грн., надано кредитів з Держбюджету на суму 1,029 млрд. грн.

Погашення основної суми боргу Держбюджету в січні-березні п.р. становило 15,257 млрд. грн., запозичення були здійснені обсягом 23,579 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-березні 2011 року до Державного бюджету надійшло 1,095 млрд. грн.

За січень-березень 2011 року Зведений бюджет України виконано з дефіцитом у розмірі 610,3 млн. грн. Його доходи становили 84,425 млрд. грн., витрати – 84,495 млрд. грн.

Від`ємне сальдо зовнішньоторгового балансу України в першому кварталі поточного року становило 1,6 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

В уряді України очікують, що позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу України вдасться досягти в 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

«Ми думаємо, що вийдемо десь на 400-500 млн. доларів позитивного сальдо», - сказав він.

При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що позитивні тенденції зовнішньоторговельного балансу спостерігатимуться в 2013-2014 роках.

Банк «Надра» 29 квітня 2011 завершив розміщення акцій додаткової емісії на суму 3,5 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті банку.

«Австрійська компанія Centragas Holding AG і "Надра Банк" підписали договір купівлі-продажу акцій, згідно з яким всі 100% акцій додаткової емісії набуває компанія Centragas Holding AG», - йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу, оплата акцій здійснюється за ринковою ціною, що відповідає номінальній вартості акцій (10 грн.за одну акцію).

Після проведення необхідної реєстрації частка компанії Centragas Holding AG в статутному капіталі банку "Надра" складе 89,97%.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що золотовалютні резерви України досягли історичного максимуму – близько 37 млрд. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив в інтерв`ю Першому національному каналу вчора, 3 травня.

«Наші валютні резерви досягли історичного максимуму. Вони становлять приблизно 37 мільярдів доларів. Такого в історії України ще не було», – заявив М.АЗАРОВ.

Фондовий ринок

Варшавська фондова біржа (ВФБ) сьогодні, 4 травня, почала розрахунок і публікацію національного індексу українських компаній WIG Ukraine.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВФБ.

"Це перший і єдиний індекс за межами України, портфель якого складатиметься лише з українських акцій", - відзначили у прес-службі.

Портфель індексу WIG Ukraine включає наступні акції: Kernel (вага в індексі 40%), Astarta (30,66%), Milkiland (15,45%), Agroton (8,92%) і Sadovaya Group (4,96%). Надалі до складу індексу можуть бути включені акції будь-якої української компанії, що котируються на основному майданчику ВФБ , з free-float не менш як 10%.

Як відзначили на польській біржі, український фондовий індекс було розроблено у зв`язку зі зростаючим числом українських емітентів, які котируються на ВФБ.

За словами генерального директора Варшавської фондової біржі Людвіка СОБОЛЕВСЬКОГО, індекс WIG Ukraine демонструє стратегічну важливість українського бізнесу на ВФБ і сприятиме залученню до нього уваги міжнародних учасників ринку.

Сільське господарство

За 7 місяців 2010/11 маркетингового року з України було експортовано 1,66 млн. тонн соняшникової олії на суму 1,83 млрд. дол. США, а також 1,86 млн. тонн соняшникового шроту вартістю 351 млн. дол.

Як повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), в порівнянні з аналогічним періодом попереднього маркетингового року вартість експорту продуктів переробки насіння соняшника зросла на 75%.

За даними УКАБ, в структурі експорту сільськогосподарської продукції (групи 1-24 УКТ ЗЕД) частка продуктів переробки насіння соняшника за 2010 рік зросла до 28%, що перевищує навіть частку зерна.

Як відзначають в УКАБ, олійно-жирова промисловість змогла за 7 місяців забезпечити 2,2 млрд. дол. валютних надходжень, внісши свою вагому частку у стабільність економіки України в умовах обмеження можливостей експорту зерна і негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

Водночас, експерти УКАБ застерігають, що існує значна загроза для олійно-жирового сектору України - скасування експортного мита на насіння соняшника в рамках створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. «Скасування експортного мита може призвести до занепаду однієї з найуспішніших галузей не тільки агропромислового комплексу, а й економіки України загалом. Якщо не буде бар`єру для експорту насіння соняшника, його просто вивезуть в країни Європейського Союзу, і ми станемо сировинним придатком по ще однієї позиції», - говорить Роман Сластьон, експерт аграрних ринків УКАБ.

В УКАБ переконані, що збереження ставки вивізного мита на насіння соняшника має стати одним з принципових положень переговорів про створення ЗВТ з ЄС, адже поступки в даному питанні принесуть України значні збитки.

Компанія «Хліб Інвестбуд» у рамках квот експортувала 802 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор компанії Роберт БРОВДІ.

За його словами, з них експорт кукурудзи становив близько 577 тис. тонн, пшениці – 225 тис. тонн.

«Хліб Інвестбуд» на сьогодні в повному обсязі здійснив експортні поставки (в рамках квот, встановлених урядом, – УНІАН), – зазначив Р.БРОВДІ.

Таким чином, експортна діяльність у цьому сегменті на сьогодні компанією припинена.

«Хліб Інвестбуд» завершив підписання договорів щодо форвардних закупівель зерна в рамках першого траншу Аграрного фонду в обсязі понад 1,55 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції гендиректор компанії «Хліб Інвестбуд» Роберт БРОВДІ.

Він нагадав, що в цілому держава виділила 5 млрд. грн. на наповнення Аграрного фонду в 2011 році.

Перший транш з цих грошей склав 1,55 млрд. грн.

«На 29 квітня перший транш освоєний «Хліб Інвестбудом» у повному обсязі», - зазначив Р.БРОВДІ.

Таким чином, за його словами, в період з 18 березня по 29 квітня цього року компанією укладено із сільгоспвиробниками 1168 форвардних контрактів на постачання 860 тис. тонн зернових загальною вартістю 1,5 млрд. грн., зокрема на постачання 836,3 тис. тонн пшениці, 22 тис. тонн – жита і 1 тис. 677 тонн гречки.

За словами Р.БРОВДІ, більшість законтрактованого обсягу пшениці (58%) – це пшениця другого класу; пшениця третього класу становить 36%, четвертого класу – 6%.

За його словами, форвардні закупівлі здійснювалися в усіх областях України і в Криму.

При цьому найбільші обсяги закупівель здійснені в господарствах Рівненської, Сумської, Київської, Полтавської, Вінницької і Харківської областей.

Середній лот закупівель становив 640 тонн, що, за словами гендиректора «Хліб Інвестбуду», свідчить про те, що програма охопила здебільшого середніх і дрібних виробників.

Як нагадав Р.БРОВДІ, відповідно до умов програми, всі сільгоспвиробники, що уклали форвардні договори, вже повністю одержали перші 50% вартості законтрактованого майбутнього урожаю.

Виділення наступних 20% вартості розпочнеться наприкінці травня – початку червня. Решту суми виплатять вже після постачання зерна.

(УНІАН)